Коррекция на рынке ОФЗ, вероятно, продолжится в ближайшие 1-2 недели - ПСБ

Коррекция на рынке рублевых госбумаг, вероятно, продолжится в ближайшие одну-две недели, ее целью может быть диапазон 115-116 пунктов по индексу RGBI, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ в четверг продолжил корректироваться вниз на внешних разочаровывающих сигналах (хотя ранее котировки госбумаг почти не реагировали на волну геополитического оптимизма) - индекс RGBI достиг отметки 116,97 пунктов, констатирует эксперт.

"Рынок госбумаг, вероятно, начал идти по уже достаточно распространенному сценарию - коррекция за две-четыре недели до заседания ЦБ и переход к восстановлению за неделю до решения регулятора. Ранее мы отмечали риск ухода индекса в зону 116-117 пунктов, который фактически реализовался, - пишет Грицкевич в обзоре. - С учетом тайминга (до заседания ЦБ остается еще три недели) целью коррекции служит диапазон 115-116 пунктов. На наш взгляд, данные уровни будут выглядеть привлекательно для наращивания позиции в облигациях с фиксированным купоном".

Факторы для предновогоднего ралли (к концу года индекс RGBI может выйти на уровень 120п.) остаются прежние, считает аналитик ПСБ: выполнение программы заимствований Минфина и сохранение цикла снижения ставки в декабре.

