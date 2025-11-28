Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций РусГидро

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,57 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

Сильная динамика финансовых показателей эмитента за 9М25 по МСФО отразила увеличение объемов отпуска и цен реализации на рынках электроэнергии и мощности, чему способствовали переход Дальневосточного рынка электроэнергии на конкурентное ценообразование и плановая индексация тарифов, отмечает эксперт.

Капвложения увеличились на 25% - до 153 млрд руб., из-за чего долговая нагрузка осталась повышенной, обращает внимание Горбунов: отношение чистого долга к EBITDA составило 4,8.

"Считаем результаты умеренно позитивными для настроений. Несмотря на отсутствие дивидендов, обусловленное прохождением инвестиционного цикла, считаем акции компании недооцененными и оставляем в силе рейтинг "покупать" при целевой цене в 0,57 руб." - говорится в материале аналитика.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.