Диапазон торгов индекса Мосбиржи в конце текущей недели - 2575-2655п - ПСБ

Целевой торговый диапазон индекса Мосбиржи в конце текущей рабочей недели составляет 2575-2655 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Снижение индекса Мосбиржи в четверг происходило при подросшей за день, но все равно весьма низкой торговой активности (ликвидными акциями на Московской бирже наторговали лишь на 58,7 млрд руб., минус 15% к среднему за неделю), отражая неготовность крупных игроков предпринимать активные действия в отсутствие четких геополитических вводных, отмечает эксперт.

"В пятницу на рынке акций может завязаться борьба за удержание уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи - несмотря на сохраняющуюся безыдейность и отсутствие поддерживающих новостных триггеров, ряд "фишек", да и сам индекс, локально уже несколько перепроданы. Целевым по индексу в конце недели видим диапазон 2575-2655 пунктов", - пишет Локтюхов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.