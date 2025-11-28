Курс рубля может уйти в середину диапазона 11-11,5 руб./юань к вечеру пятницы - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в середину краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань к концу торговой сессии в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Налоговые выплаты пройдут в пятницу, что снизит интерес экспортеров к рублевой ликвидности, а национальная валюта потеряет дополнительную поддержку, отмечает эксперт.

"В сложившейся ситуации, а также с учетом возможного перехода инвесторов к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане, ожидаем попыток китайской валюты перейти к восстановлению. При этом пара юань/рубль к концу сессии может сместиться в середину нашего краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань", - пишет Зварич в комментарии.

