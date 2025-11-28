.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Что нового готовит россиянам декабрь
С декабря 2025 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые заметно повлияют как на повседневную жизнь граждан, так и на бизнес. Среди ключевых изменений - увеличение ставки утилизационного сбора на импортные автомобили и усиление...
 
Госорганам рекомендовано перейти на Max до января 2026 года
Минцифры рекомендовало органам власти до 1 января 2026 г. перейти на национальный мессенджер или другие отечественные коммуникационные сервисы. Об этом говорится в письме от 11 ноября, которое заместитель министра Олег Качанов разослал по...
 
Маткапитал могут разрешить тратить на стоматологию
Многодетным матерям предлагают разрешить тратить маткапитал на лечение зубов. Межфракционный законопроект внесен в Госдуму, пишет "Российская газета". Сейчас медицинская помощь при заболеваниях полости рта (кроме протезирования зубов) россиянам...
 
28 ноября 2025 года 09:36

Курс рубля может уйти в середину диапазона 11-11,5 руб./юань к вечеру пятницы - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в середину краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань к концу торговой сессии в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Налоговые выплаты пройдут в пятницу, что снизит интерес экспортеров к рублевой ликвидности, а национальная валюта потеряет дополнительную поддержку, отмечает эксперт.

"В сложившейся ситуации, а также с учетом возможного перехода инвесторов к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане, ожидаем попыток китайской валюты перейти к восстановлению. При этом пара юань/рубль к концу сессии может сместиться в середину нашего краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань", - пишет Зварич в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 ноября 2025 года 16:13
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций ГК "Сегежа"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Эксперт отмечает, что без улучшения финансовой ситуации компания в 2026 году опять столкнется с необходимостью перекредитовываться или реструктурировать долг....    читать дальше
28 ноября 2025 года 15:38
Цена золота может вырасти в район $4200-4400/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Котировки золота могут вырасти в район $4200-4400 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, на среднесрочном горизонте основным сценарием является рост в район $4600-5000 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Золото за последние две недели скорректировалось от достигнутых ранее...    читать дальше
28 ноября 2025 года 15:09
Акции ГК "Сегежа" в текущих условиях остаются слабой историей - "Цифра брокер"
Акции "Сегежа Групп" в текущих условиях по-прежнему остаются слабой историей с ограниченным потенциалом, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Российский лесопромышленный холдинг представил операционные и финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по...    читать дальше
28 ноября 2025 года 14:20
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Yutong Bus
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Yutong Bus с прогнозной стоимостью на уровне 30,1 юаня (CNY) за штуку по результатам отчетности эмитента за 3К25, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С минимумов июня акции выросли в цене более чем на 30% и сейчас торгуются вблизи...    читать дальше
28 ноября 2025 года 13:51
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "РусГидро", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал результаты за III квартал 2025 года по МСФО. "Отрицательные свободные денежные потоки делают "РусГидро" сложным объектом для инвестиций. После...    читать дальше
28 ноября 2025 года 13:25
Рубль может ослабнуть до 11,1 руб./юань к концу торгов пятницы - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары юань/рубль может уйти ближе к уровню 11,1 руб. за юань к концу торговой сессии пятницы на фоне завершения ноябрьского налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Котировки нефти марки Brent в целом попробуют на время закрепиться выше $63 за...    читать дальше
28 ноября 2025 года 12:57
"Финам" понизил рейтинг акций iShares Biotechnology ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций iShares Biotechnology ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $174,8 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "За период с нашего предыдущего обновления инвестиционной идеи (в...    читать дальше
28 ноября 2025 года 12:36
Существенный рост цены акций Астры маловероятен - Совкомбанк
Существенный рост котировок ГК "Астра" от текущих уровней маловероятен, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО. "Фактические показатели динамики отгрузок и выручки, а также рентабельностей EBITDAC и NIC были слабыми и хуже...    читать дальше
28 ноября 2025 года 12:05
"Цифра брокер" рекомендует "держать" акции Астры
"Цифра брокер" рекомендует "держать" акции ГК "Астра", сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Дмитрия Вишневского. Отчетность эмитента за девять месяцев 2025 года демонстрирует смешанную динамику, констатирует эксперт. Низкое соотношение чистого долга к скорректированной...    читать дальше
28 ноября 2025 года 11:42
"Финам" повысил рейтинг бумаг Alibaba до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $181,4 на горизонте года (что предполагает потенциал роста 15,1%), сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Недавно...    читать дальше
28 ноября 2025 года 11:13
Индекс Мосбиржи, вероятно, краткосрочно продолжит торги в диапазоне 2500-2800п - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торговаться в боковой формации 2500-2800 пунктов в краткосрочной перспективе, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Ждем, что краткосрочно бенчмарк так и останется в указанном диапазоне. Выход вверх возможен лишь при реализации...    читать дальше
28 ноября 2025 года 10:44
Коррекция на рынке ОФЗ, вероятно, продолжится в ближайшие 1-2 недели - ПСБ
Коррекция на рынке рублевых госбумаг, вероятно, продолжится в ближайшие одну-две недели, ее целью может быть диапазон 115-116 пунктов по индексу RGBI, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок ОФЗ в четверг продолжил корректироваться вниз...    читать дальше
28 ноября 2025 года 10:22
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций РусГидро
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,57 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Сильная динамика финансовых показателей эмитента за 9М25 по МСФО отразила увеличение объемов отпуска и цен...    читать дальше
28 ноября 2025 года 09:58
Диапазон торгов индекса Мосбиржи в конце текущей недели - 2575-2655п - ПСБ
Целевой торговый диапазон индекса Мосбиржи в конце текущей рабочей недели составляет 2575-2655 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Снижение индекса Мосбиржи в четверг происходило при подросшей за день, но все равно...    читать дальше
28 ноября 2025 года 09:17
Акции ГК "Сегежа" неинтересны для инвестиций - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции "Сегежа Групп" в настоящее время по-прежнему неинтересны для инвестиций, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. "Ранее проведенная допэмиссия позволила двукратно снизить долг, но он снова...    читать дальше
