Акции ГК "Сегежа" неинтересны для инвестиций - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции "Сегежа Групп" в настоящее время по-прежнему неинтересны для инвестиций, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО.

"Ранее проведенная допэмиссия позволила двукратно снизить долг, но он снова растет. Денежный поток остается отрицательным. Крепкий рубль подрывает прибыльность компании, она выглядит дорого на фоне конкурентов. Наш взгляд на бумагу не поменялся: она не представляет интереса для инвестирования", - указывают эксперты.

