Рынок акций РФ в четверг упал к 2620п по индексу МосБиржи из-за сомнений в скором украинском урегулировании

Москва. 27 ноября. Российский рынок акций в четверг ускорил снижение после заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти и невозможности юридического подписания договоров - это дало понять, что скорого завершения процесса мирного урегулирования украинского конфликта ожидать не стоит; фактором поддержки в течение дня выступали свежие данные Росстата о замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля завершил день откатом к 2620 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2621,37 пункта (-1,8%, минимум сессии - 2605,13 пункта), индекс РТС - 1055,32 пункта (-1,3%); лидерами снижения выступили акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,4%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-3,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 ноября, составил 78,2503 руб. (-34,38 копейки).

Подешевели также акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,9% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-1,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%).

Россия хочет договориться с Украиной, но сейчас это юридически невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Подписывать документы с нынешним украинским руководством нет смысла, так как оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на выборы президента и утратив легитимность, заявил глава российского государства.

"Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Киргизию.

Также Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые в Донбассе территории.

"Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем", - сказал Путин журналистам.

Часть западных сил настаивает на скорейших переговорах между Украиной и Россией, так как понимает ситуацию на фронте и оценивает шансы ВСУ потерять боеспособность, заявил Путин.

"Те на Западе, кто понимает, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее, даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок. Потому что понимают: начнется сворачивание фронта на отдельных участках, и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность", - сказал Путин журналистам на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Возможная конфискация российских активов, которая обсуждается в последнее время Евросоюзом, будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, правительство РФ разрабатывает ответные меры на случай, если такое решение все-таки будет принято, сообщил Путин.

Чистая прибыль Совкомбанка за 10 месяцев 2025 года по РСБУ составила 18,96 млрд руб. против 31,36 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев 2025 года по РСБУ составила 265,45 млрд руб. против 315,15 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, показывают расчеты на основе оборотной ведомости банка.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%) по МСФО за 9 месяцев 2025 года выросла на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30,3 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 469,67 млрд руб. (+14,2%), EBITDA увеличилась до 130,6 млрд руб. (+18,7%).

Путин подтвердил, что визит американской делегации в Москву состоится на следующей неделе, Москва видит желание Вашингтона вернуться к обсуждению вопросов стратегической стабильности.

По словам Путина, Россия готова зафиксировать отсутствие намерения нападать на Европу.

Также Путин отметил, что одно из предложений США касается ядерных испытаний, Россия готова об этом поговорить в рамках дискуссии по стратегической стабильности, поскольку "мы не можем оказаться в ситуации, когда США проведут ядерные испытания, а мы еще полтора года будем готовиться".

Кроме того, Путин коснулся вопроса конфискации замороженных активов РФ, которая "имела бы негативные последствия для мировой финансовой системы", правительство РФ работает над пакетом ответных мер на эту возможную конфискацию.

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 ноября составил 0,14% после 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней). С начала месяца цены к 24 ноября выросли на 0,40%, с начала года - на 5,23%. Из данных за 24 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 ноября замедлилась до 6,97% с 7,20% на 17 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Таким образом, годовая инфляция в РФ ушла ниже верхней границы прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%) и при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю может приблизиться к нижней границе (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась до 0,5%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи весь день двигался в умеренном минусе, но к вечеру ускорил снижение, оценивая заявления президента РФ Владимира Путина о мирном плане Трампа. В частности, глава государства заметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это невозможно.

Из позитивных факторов можно отметить вышедшие накануне данные Росстата по инфляции: годовой показатель опустился ниже 7%. Нефть Brent поднялась в цене выше $63 за баррель, но рубль оставался крепким, что оказало давление на индекс МосБиржи.

На биржах Китая инвесторы осторожничали - вновь усилилось давление в секторе недвижимости, что перекрыло позитив от роста акций компании ИИ-сектора. На американском рынке в четверг выходной в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу будет раннее закрытие бирж и "черная пятница". Если новостной геополитический фон не улучшится, поддержка на круглых 2600 пунктах может быть проверена на прочность. Прогноз индекса МосБиржи на пятницу - движение в коридоре 2580-2700 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что на протяжении всей недели индекс МосБиржи находился в боковике на фоне неопределенности, связанной с процессом мирного урегулирования на Украине. Вечером в четверг затишье на рынке прервалось в связи с заявлением президента РФ Путина о том, что есть юридические препятствия для достижения договоренности с Украиной.

В группе "Базис", крупнейшем российском вендоре и разработчике ПО управления динамической IТ-инфраструктурой, официально объявили о намерении провести IPO на Московской бирже в декабре 2025 года. "Группа Астра" (MOEX: ASTR) отчиталась о результатах по МСФО за 9 месяцев, которые оказались довольно слабыми: выручка выросла лишь на 4% по сравнению с прошлым годом при росте себестоимости на 36%. Стало известно, что Мосбиржа включит в базу расчета основных индексов акции "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF), ЦИАН (MOEX: CIAN) и "Озон" (MOEX: OZON), но исключит "Юнипро", отметил эксперт.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, рынок акций продолжает консолидацию на низких объемах на фоне выборочной фиксации прибыли инвесторами - в отсутствие новых позитивных драйверов по геополитике покупатели предпочли взять паузу.

Основной новостной фон формируется сообщениями вокруг переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп в соцсетях сообщил о возможном скором визите своего спецпосланника в Москву и финализации согласованного сторонами мирного плана, однако официальные лица в России заявили об отсутствии подвижек и необходимости конкретной проработки всех предложений. Эксперты отмечают, что без реальных договоренностей и финализации плана рынок сохранит волатильность и склонность к фиксации прибыли на локальных максимумах, отмечает аналитик.

Вместе с тем давление на рынок оказывают обсуждение новых механизмов экспроприации замороженных российских активов в ЕС, а также заявления европейских лидеров о необходимости наращивания военных расходов. На дневном графике индекс МосБиржи переходит в фазу бокового движения в широком диапазоне 2521-2700 пунктов. При сохранении консолидации вблизи верхней границы диапазона наиболее вероятен ретест сопротивления 2700 пунктов. В случае неудачи рынок может вновь вернуться к поддержкам в районе 2600 пунктов, считает Магомедов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, технически рынок акций РФ остается в боковике и вряд ли выйдет из него до прояснения ситуации по переговорам по Украине. По факту появления значимых новостей движение может быть очень сильным: при позитивной информации индекс МосБиржи может довольно быстро уйти в район 3000 пунктов, если же мирный договор вновь сорвется, то рынок будет обновлять годовой минимум. Исход реализации "мирного плана Трампа" никто предсказывать не берется, поэтому среднесрочным инвесторам лучше пока не предпринимать никаких действий, считает аналитик.

Данные Росстата о замедлении инфляции намекают на то, что в декабре Банк России снизит ключевую ставку лишь на 0,5 п.п. Это слишком мало для улучшения состояния заемщиков и не окажет существенного влияния на рынки, считает Соколов.

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,03%, CAC 40, DAX подросли на 0,1-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Банк Кореи в четверг сохранил размер базовой процентной ставки на уровне 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Регулятор отметил риски в отношении цен на жилье в Сеуле и повышенной волатильности на рынке валют, заявив, что оставляет пространство для снижения ставки.

Также Банк Кореи повысил прогноз инфляции в стране на этот год до 2,1% с ожидавшихся в августе 2%, на следующий - до 2,1% с 1,9%. Рост ВВП в этом году он ожидает на уровне 1% (ранее прогнозировалось 0,9%), в следующем - на уровне 1,8% (1,6%).

Рынок оценивает вероятность снижения ставки на заседании Федрезерва 9-10 декабря в 84,8%, по данным CME FedWatch. Неделей ранее такая вероятность оценивалась примерно в 30%.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены консолидируются, при этом активность торговли низкая из-за праздника в США (День благодарения). Трейдеры ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,19 за баррель (+0,2% и +1% в среду), январская цена фьючерса на WTI - $58,84 за баррель (+0,3% и +1,2% накануне).

Министры стран ОПЕК+ проведут очередное заседание в это воскресенье. Трейдеры полагают, что группа не станет менять квоты на добычу нефти на этом заседании.

Тем временем независимые китайские нефтепереработчики получили первую порцию квот на импорт нефти на 2026 год, которые могут быть использованы на закупку партий сырья с поставкой в конце текущего года, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Выделение новых квот приведет к росту китайского импорта и сократит избыток предложения на рынке, отмечает агентство.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг снизились акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,7%).

Выручка ПАО "Группа Астра" (-2,8%) по результатам 9 месяцев 2025 года составила 10,43 млрд рублей, что на 22% больше аналогичного показателя 2024 года, говорится в сообщении компании. Отгрузки (отгрузки признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем, не учитывают премии за достижение определенного объема продаж и не включают НДС) "Группы Астра" по итогам 9 месяцев 2025 года составили 9,67 млрд рублей, что на 4% меньше аналогичного показателя 2024 года.

Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH) (-1,7%) ожидаемо снизил показатель OIBDA по МСФО за III квартал 2025 года в 5,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года - до 0,53 млрд рублей с 2,87 млрд рублей. Как сообщила в четверг компания, квартальная выручка на фоне продолжающегося давления внешних факторов (снижение спроса на основную продукцию, укрепление рубля и негативная ценовая конъюнктура) просела на 13% и составила 23,49 млрд рублей против 27,06 млрд рублей в III квартале 2024 года.

Скорректированный чистый убыток Segezha за отчетный период снизился на 33% по сравнению с III кварталом 2024 года и в 1,6 раза относительно II квартала 2025 года, до 3,6 млрд рублей, на фоне сокращения процентных расходов: в июне компания завершила размещение допэмиссии, средства от которой в объеме 113 млрд рублей были направлены на погашение задолженности. Динамика чистого убытка оказалась лучше ожиданий рынка, который прогнозировал рост на 9%, до 5,9 млрд рублей. Составленный "Интерфаксом" консенсус-прогноз по остальным показателям в целом совпал с отчетностью: аналитики ждали выручку Segezha на уровне 24,2 млрд рублей, OIBDA - 0,57 млрд рублей, рентабельность по OIBDA - 2,4%.

Чистая прибыль МТС-банка (MOEX: MBNK) (-0,9%) за 10 месяцев 2025 года по РСБУ составила 12,62 млрд руб. против 12,28 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Выросли акции "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,7%), акции ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+8%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+4,2%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,17 млрд рублей (из них 9,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,45 млрд рублей на акции "Т-Технологии").