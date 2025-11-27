Рубль в четверг вырос, обновил максимум с середины октября в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 27 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,008 руб., что на 6,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань падал ниже 11 руб. впервые с 16 октября.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара 28 ноября на 34,38 копейки, до 78,2503 руб./$1, и опустил курс евро на 71,67 копейки, до 90,788 руб./EUR1.

Национальная валюта может перейти к ослаблению на торгах в пятницу, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале "БКС Экспресс".

Продажи иностранной валюты, вероятно, усилились со стороны экспортеров в последний день для таких сделок в режиме TOM (с поставкой рублей "завтра"), чтобы получить средства с целью уплаты налогов в пятницу, отмечает эксперт.

"Юань способен в ближайшие сессии предпринять еще одну попытку преодолеть сильное сопротивление, которое находится на пятничном максимуме, установленном вблизи отметки 11,17 руб. за юань, одновременно являющейся минимумом прошлого четверга", - указывает Бабин.

Торговый диапазон для валютной пары юань/рубль в 11-11,2 руб. за юань пока остается актуальным, считает аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Игорь Соколов.

"Однако в декабре мы ждем снижения курса российской валюты. В конце года бюджет традиционно завершает расчеты со своими контрагентами, что неизбежно приводит к увеличению денежной массы, а это негативно для рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Кроме того, в декабре Минфин намерен разместить юаневые бонды, а это должно снизить "китайскую ликвидность" на отечественном рынке. Возрастет спрос на доллары и юани со стороны тех, кто предпочтет провести длинные новогодние каникулы за рубежом. Наконец, и инвесторы, и бизнес начнут закладываться на снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году".

Участники рынка анализируют свежие данные Росстата по инфляции, так как на них ориентируется Банк России при принятии решения по ключевой ставке.

Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 ноября составил 0,14% после 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 24 ноября выросли на 0,40%, с начала года - на 5,23%.

Из данных за 24 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 ноября замедлилась до 6,97% с 7,20% на 17 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и снизила темп до 6,92% с 7,12% на 17 ноября, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Различия в годовых оценках по разным методологиям объясняются тем фактом, что инфляция в ноябре 2024 года резко ускорилась в конце месяца.

Таким образом, годовая инфляция в РФ ушла ниже верхней границы прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%) и при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю может приблизиться к нижней границе (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась до 0,5%).

Предпосылки для продолжения плавного снижения ключевой ставки Банка России сохраняются, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"Базовый прогноз ЦБ по инфляции (6,5-7% до конца 2025 года) выполнен с опережением на месяц. При этом вероятность дальнейшего снижения уровня инфляции в декабре очень высока, даже на фоне неизбежного усиления роста цен в преддверии повышения ставок НДС. Предпосылки для продолжения плавного снижения ключевой ставки ЦБ РФ сохраняются", - пишет эксперт в комментарии.

Новые санкции против российских нефтяных компаний могут привести к временному сокращению выручки крупнейших экспортеров, но в прошлом ситуация восстанавливалась через несколько месяцев, проблем на валютном рынке не ожидается, тем временем заявил зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции в четверг.

"Новые санкции против российских нефтяных компаний, которые могут привести к временному сокращению выручки крупнейших экспортеров. Но опыт показывает, что проходит несколько месяцев, каналы продаж и расчетов меняются, и ситуация восстанавливается", - сказал он.

"Так что проблем на валютном рынке мы не ожидаем", - сделал вывод Габуния.

Цены на нефть повышаются вечером в четверг, торги проходят при низкой активности из-за праздника в США (День благодарения).

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $63,23 за баррель, что на 0,16% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,39%, до $58,87 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за новостями относительно прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта, а также ждут очередного заседания ОПЕК+.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 ноября понизилась на 1 базисный пункт - до 16,23% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в четверг осталась на прежнем уровне - 16,45% годовых, версия RUONIA на срок три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 17,1% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на 3 базисных пункта и составила 18,81% годовых.