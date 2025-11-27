Рубль днем повышается, обновил максимум с середины октября в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 27 ноября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в среду. Рубль подрастает благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0305 руб., что на 4,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань падал ниже 11 руб. впервые с 16 октября.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 14 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,55 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 41 копейку, до 91,06 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль, вероятно, продолжит консолидацию у нижней границы диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что при этом сохраняются риски отступления китайской валюты под данную отметку, однако с приближением пятницы, когда пройдут налоговые выплаты и уйдет поддержка рубля со стороны экспортеров, они существенно снижаются.

"В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что юань завершит ноябрь в обозначенном диапазоне, - пишет Зварич в обзоре банка. - В рамках декабря ожидаем подъема юаня, чему будут способствовать как рост спроса со стороны юрлиц (импорт) и физлиц (зарубежный туризм), так и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Ориентиры по курсу китайской валюты на конец 2025 года понижаем до 11,5-11,8 руб. за юань".

Курс валютной пары юань/рубль может продолжить движение вблизи 11-11,1 руб. за юань в ближайшие дни на фоне налогового периода, однако на следующей неделе он способен уйти выше данного диапазона, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов, пока могут задержатся вблизи $62,5-63 за баррель.

Торговый диапазон для валютной пары юань/рубль в 11-11,2 руб. за юань пока остается актуальным, считает аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Игорь Соколов.

"Однако в декабре мы ждем снижения курса российской валюты. В конце года бюджет традиционно завершает расчеты со своими контрагентами, что неизбежно приводит к увеличению денежной массы, а это негативно для рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Кроме того, в декабре Минфин намерен разместить юаневые бонды, а это должно снизить "китайскую ликвидность" на отечественном рынке. Возрастет спрос на доллары и юани со стороны тех, кто предпочтет провести длинные новогодние каникулы за рубежом. Наконец, и инвесторы, и бизнес начнут закладываться на снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году".

Участники рынка анализируют свежие данные Росстата по инфляции, так как на них ориентируется Банк России при принятии решения по ключевой ставке.

Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 ноября составил 0,14% после 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 24 ноября выросли на 0,40%, с начала года - на 5,23%.

Из данных за 24 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 ноября замедлилась до 6,97% с 7,20% на 17 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и снизила темп до 6,92% с 7,12% на 17 ноября, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Различия в годовых оценках по разным методологиям объясняются тем фактом, что инфляция в ноябре 2024 года резко ускорилась в конце месяца.

Таким образом, годовая инфляция в РФ ушла ниже верхней границы прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%) и при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю может приблизиться к нижней границе (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась до 0,5%).

Предпосылки для продолжения плавного снижения ключевой ставки Банка России сохраняются, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"Базовый прогноз ЦБ по инфляции (6,5-7% до конца 2025 года) выполнен с опережением на месяц. При этом вероятность дальнейшего снижения уровня инфляции в декабре очень высока, даже на фоне неизбежного усиления роста цен в преддверии повышения ставок НДС. Предпосылки для продолжения плавного снижения ключевой ставки ЦБ РФ сохраняются", - пишет эксперт в комментарии.

Нефтяной рынок немного повышается днем в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения). При этом трейдеры ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $63,18 за баррель, что на 0,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,29%, до $58,81 за баррель.

В предстоящее воскресенье запланированы заседания министерского мониторингового комитета (JMMC, сопредседателями являются Россия и Саудовская Аравия), полноформатной встречи всех министров ОПЕК+, а также восьми стран-добровольцев альянса.

Министры стран ОПЕК+ на предстоящей встрече вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении "максимальных устойчивых мощностей по добыче", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал рост запасов нефти в стране на 2,77 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 ноября, увеличились на 2,51 млн баррелей, дистиллятов - на 1,15 млн баррелей.