"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает акции Eli Lilly and Co. с прогнозной стоимостью на уровне $1150 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова.

"Диабет и ожирение сегодня имеют характер настоящей эпидемии. На рынке уже появились препараты, которые позволяют успешно бороться с этими заболеваниями. Спрос на такие лекарства огромный и будет расти. Это открывает хорошие возможности для Eli Lilly, одного из лидеров в этой сфере, - указывает эксперт. - Однако планы Трампа снизить цены на лекарства и сократить страховое покрытие в США несут риски. А текущая высокая оценка акций мотивируют нас занять нейтральную позицию, по крайней мере до прояснения политических и рыночных перспектив".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.