Инвестидеи в акциях Диасофта не видно - Совкомбанк

Инвестиционной идеи в акциях ПАО "Диасофт" в настоящее время не видно, говорится в материале аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Фактические результаты эмитента за второй квартал 2025 финансового года по выручке, а также рентабельностям по EBITDAC и NIC оказались слабыми и хуже наших консервативных прогнозов. Менеджмент пересмотрел годовой прогноз выручки по "гайденсу" в меньшую сторону, как мы и ожидали. Смотрим на это негативно", - отмечают эксперты.

Темпы роста основного рынка компании (ПО для фининститутов) сравнительно ниже, чем рынки других зроссийских эмитентов в секторе разработки ПО, а рентабельность FCF "Диасофта" сопоставима с аналогами. Такие прогнозы не предполагают "апсайда" по DCF модели.

"Считаем текущий дисконт к медианному мультипликатору EV/EBITDAC''25 по разработчикам ПО оправданным, инвестиционной идеи в акциях компании не видим", - указывают Трошин и Легостаев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.