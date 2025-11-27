Акции Озон Фармацевтики справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Озон Фармацевтика" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты положительно оценивают представленные финансовые результаты эмитента за девять месяцев 2025 финансового года, отмечая рост бизнеса и "гайденсы" компании по росту на текущий год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.