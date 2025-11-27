"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций ВИ.ру до 80 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") до 80 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент представил результаты за третий квартал 2025 года, которые совпали с ожиданиями экспертов.

"Компания показала рост выручки на 7,4%, но в четвертом квартале мы ожидаем снижения минимум на 7% из-за слабости DIY-рынка. Чистая прибыль за 2025 год, по оценкам, составит 1,8-2,5 млрд рублей, к 2028 году эмитент рассчитывает увеличить ее в 2,5-3,5 раза", - отмечает Ляйсян Седова.

"Мы подтверждаем рекомендацию "держать", целевая цена снижена до 80 рублей за акцию (потенциал - около 19%). Компания заслуживает ограниченной премии за сильную технологическую платформу, фокус на B2B и улучшение маржинальности, однако темпы роста остаются сдержанными", - указывает Марьяна Лазаричева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.