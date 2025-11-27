.
Мнения аналитиков
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций ГК "Сегежа"
27 ноября 2025 года 11:23
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций ГК "Сегежа"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды. Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО. Эксперт обращает внимание, что на выручке снова отрицательно сказалось сокращение продаж отдельных видов продукции. Компания отмечает по-прежнему слабую ценовую конъюнктуру на экспортных рынках, прежде всего в Китае. Показатель OIBDA остался почти на уровне 2К25, а рентабельность по OIBDA (2,2%) оказалась рекордно низкой, в том числе из-за высоких логистических расходов и сокращения госcубсидий на перевозки. По мнению Гайды, из позитивных факторов стоит выделить заметное сокращение чистого убытка: эмитенту удалось существенно снизить долговую нагрузку, благодаря чему процентные расходы уменьшились. Тем не менее на операционном уровне компания, вероятно, продолжит испытывать трудности при неблагоприятных условиях как на внутреннем, так и на внешнем рынках. "Мы рассматриваем отчетность как слабую и подтверждаем рейтинг "продавать" по бумаге", - указывает эксперт инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
27 ноября 2025 года 13:27
ции ПАО "Озон Фармацевтика" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты положительно оценивают представленные финансовые результаты эмитента за девять месяцев 2025 финансового года, отмечая рост бизнеса и "гайденсы"... читать дальше
.27 ноября 2025 года 12:51
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Московской биржи", сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент представил результаты за 3К25 по МСФО. Чистая прибыль достигла 17,25 млрд руб., увеличившись на 15% кв/кв и оказавшись на 9-13% выше прогнозов;... читать дальше
.27 ноября 2025 года 12:32
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") до 80 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков брокера. Эмитент представил результаты за третий квартал 2025 года, которые совпали с ожиданиями экспертов. "Компания... читать дальше
.27 ноября 2025 года 11:57
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Московской биржи", сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Считаем результаты эмитента за 3К25 по МСФО нейтральными. Отмечаем сильную динамику комиссионных доходов, несмотря на низкую активность в... читать дальше
.27 ноября 2025 года 11:03
рс валютной пары юань/рубль может продолжить движение вблизи 11-11,1 руб. за юань в ближайшие дни на фоне налогового периода, однако на следующей неделе он способен уйти выше данного диапазона, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Котировки нефти марки Brent, по мнению... читать дальше
.27 ноября 2025 года 10:43
ции ПАО "Диасофт" в настоящее время по-прежнему не представляют интереса для покупок, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Отчетность эмитента за второе полугодие 2025 финансового года (с окончанием 30 сентября 2025 года.) по МСФО вышла очень слабой, констатируют... читать дальше
.27 ноября 2025 года 10:23
Москва. 27 ноября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль подрастает благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца. читать дальше
.27 ноября 2025 года 10:19
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2630-2730 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богзан Зварич. "Ввиду повышенной неопределенности рынок продолжит остро реагировать на новости по геополитике. Однако в случае... читать дальше
.27 ноября 2025 года 10:01
Торговый диапазон для валютной пары юань/рубль в 11-11,2 руб. за юань пока остается актуальным, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Однако в декабре мы ждем снижения курса российской валюты. В конце года бюджет традиционно завершает расчеты со своими... читать дальше
.27 ноября 2025 года 09:44
Курс пары юань/рубль, вероятно, продолжит консолидацию у нижней границы диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Эксперт отмечает, что при этом сохраняются риски отступления китайской валюты... читать дальше
.27 ноября 2025 года 09:42
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 27 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сообщений относительно планов по урегулированию конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.27 ноября 2025 года 09:29
Акции ПАО "Диасофт" в настоящее время не являются интересными для инвестиций, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. Эмитент отчитался за первое полугодие финансового года (завершился 30 сентября 2025 года). Результаты аналитик банка оценивает как неважные. По ее мнению, сказываются и... читать дальше
.27 ноября 2025 года 09:13
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций МКПАО "Т-Технологии", говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. Компания недавно отчиталась за 3К25 по МСФО. Объем выдачи кредитов физическим лицам в октябре вырос на 8,1% м/м, став драйвером роста всего портфеля,... читать дальше
.26 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2670п по индексу МосБиржи на низких оборотах в ожидании новостей по Украине
Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании новостей вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта; фактором давления выступила умеренно просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2670 пунктов на низких оборотах торгов. читать дальше
.26 ноября 2025 года 19:11
Рубль в среду умеренно подорожал в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам ноября
Москва. 26 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подрос благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября. читать дальше
