Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций ГК "Сегежа"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО.

Эксперт обращает внимание, что на выручке снова отрицательно сказалось сокращение продаж отдельных видов продукции.

Компания отмечает по-прежнему слабую ценовую конъюнктуру на экспортных рынках, прежде всего в Китае.

Показатель OIBDA остался почти на уровне 2К25, а рентабельность по OIBDA (2,2%) оказалась рекордно низкой, в том числе из-за высоких логистических расходов и сокращения госcубсидий на перевозки.

По мнению Гайды, из позитивных факторов стоит выделить заметное сокращение чистого убытка: эмитенту удалось существенно снизить долговую нагрузку, благодаря чему процентные расходы уменьшились. Тем не менее на операционном уровне компания, вероятно, продолжит испытывать трудности при неблагоприятных условиях как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

"Мы рассматриваем отчетность как слабую и подтверждаем рейтинг "продавать" по бумаге", - указывает эксперт инвестбанка.

