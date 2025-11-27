Рубль может остаться вблизи 11-11,1 руб./юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может продолжить движение вблизи 11-11,1 руб. за юань в ближайшие дни на фоне налогового периода, однако на следующей неделе он способен уйти выше данного диапазона, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов, пока могут задержаться вблизи $62,5-63 за баррель.

