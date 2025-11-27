Рубль утром повышается в паре с юанем перед налоговыми выплатами ноября

Москва. 27 ноября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль подрастает благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0395 руб. (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,95 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль, вероятно, продолжит консолидацию у нижней границы диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что при этом сохраняются риски отступления китайской валюты под данную отметку, однако с приближением пятницы, когда пройдут налоговые выплаты и уйдет поддержка рубля со стороны экспортеров, они существенно снижаются.

"В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что юань завершит ноябрь в обозначенном диапазоне, - пишет Зварич в обзоре банка. - В рамках декабря ожидаем подъема юаня, чему будут способствовать как рост спроса со стороны юрлиц (импорт) и физлиц (зарубежный туризм), так и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Ориентиры по курсу китайской валюты на конец 2025 года понижаем до 11,5-11,8 руб. за юань".

Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 ноября составил 0,14% после 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 24 ноября выросли на 0,40%, с начала года - на 5,23%.

Из данных за 24 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 ноября замедлилась до 6,97% с 7,20% на 17 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и снизила темп до 6,92% с 7,12% на 17 ноября, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Различия в годовых оценках по разным методологиям объясняются тем фактом, что инфляция в ноябре 2024 года резко ускорилась в конце месяца.

Таким образом, годовая инфляция в РФ ушла ниже верхней границы прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%) и при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю может приблизиться к нижней границе (так как в 2024 году недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась до 0,5%).

Нефтяной рынок опускается в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Снижению цен способствуют растущие надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. При этом трейдеры ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $62,92 за баррель, что на 0,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,26%, до $58,49 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что стороны близки к достижению договоренности по урегулированию на Украине. Трамп также сообщил в соцсети X, что его спецпосланник Стив Уиткофф направится на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву с целью завершить составление плана по украинскому урегулированию, а министр армии США Дэн Дрисколл встретится с представителями украинской стороны.

В предстоящее воскресенье запланированы заседания министерского мониторингового комитета (JMMC, со-председателями являются Россия и Саудовская Аравия), полноформатной встречи всех министров ОПЕК+, а также восьми стран-добровольцев альянса.

Министры стран ОПЕК+ на предстоящей встрече вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении "максимальных устойчивых мощностей по добыче", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал рост запасов нефти в стране на 2,77 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 ноября, увеличились на 2,51 млн баррелей, дистиллятов - на 1,15 млн баррелей.