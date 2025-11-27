Рубль продолжит консолидацию около уровня 11 руб./юань в четверг - ПСБ

Курс пары юань/рубль, вероятно, продолжит консолидацию у нижней границы диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что при этом сохраняются риски отступления китайской валюты под данную отметку, однако с приближением пятницы, когда пройдут налоговые выплаты и уйдет поддержка рубля со стороны экспортеров, они существенно снижаются.

"В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что юань завершит ноябрь в обозначенном диапазоне, - пишет Зварич в обзоре банка. - В рамках декабря ожидаем подъема юаня, чему будут способствовать как рост спроса со стороны юрлиц (импорт) и физлиц (зарубежный туризм), так и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Ориентиры по курсу китайской валюты на конец 2025 года понижаем до 11,5-11,8 руб. за юань".

