Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сообщений относительно планов по урегулированию конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 ноября составил 0,14% после 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней), сообщил в среду Росстат. Из данных за 24 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 ноября замедлилась до 6,97% с 7,20% на 17 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики, и снизила темп до 6,92% с 7,12% на 17 ноября, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2024 года.

США считают, что предоставлению Украине гарантий безопасности должно предшествовать заключение мирного соглашения, заявил европейским представителям госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Politico. "Госсекретарь Марко Рубио заявил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности для Украины", - говорится в публикации.

В телефонном разговоре с европейскими официальными представителями Рубио сказал, что вопрос о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву президент Дональд Трамп обсудит позже, и "это условие стало ключевым в американских предложениях Киеву на прошлой неделе", пишет издание, ссылаясь на информированный источник.

Газета отмечает: Белый дом настаивает на том, что гарантии безопасности будут составной частью любого окончательного мирного плана. "Администрация Трампа неоднократно заявляла как публично, так и в частном порядке, что любое соглашение должно обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины", - приводит Politico слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

Газета уточняет, что в то же время "лидеры Украины считают западные гарантии безопасности краеугольным камнем любой возможной сделки с Россией", однако "Трамп заявил, что не пригласит украинского лидера в Белый дом до подписания соглашения". Госсекретарь Рубио в беседе с европейцами в общих чертах упомянул ряд других вопросов, которые необходимо решить после заключения соглашения; они, по словам источника, касались территориальной целостности Украины и замороженных российских активов.

Требования уволить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после публикации его телефонных разговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым нацелены на срыв пока еще скромных результатов мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Те голоса, которые сейчас появляются (с требованием - ИФ) уволить Уиткоффа, нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Там идет процесс, процесс идет серьезный, и сейчас, наверное, важнее этого нет ничего", - продолжил Песков. По его словам, на этом фоне "будут появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, завершив в плюсе четвертую сессию подряд. Инвесторы оценивали отчетности компаний и статистические данные. Поддержку настроениям на рынке оказало укрепление ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку в декабре. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на заседании Федрезерва 9-10 декабря в 84,8%, по данным CME FedWatch. Неделей ранее такая вероятность оценивалась примерно в 30%.

Как показали вышедшие в среду данные министерства труда, число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе неожиданно снизилось и достигло минимума с середины апреля. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, сократилось на 6 тыс., до 216 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост до 225 тыс. Тем временем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросло до 1,960 млн с 1,953 млн неделей ранее.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре повысился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 0,3%. Между тем экономическая активность в США слабо изменилась за последние недели, говорится в региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). При этом в нем отмечается некоторое ухудшение ситуации с занятостью и ослабление спроса на работников примерно в половине из 12 округов, охваченных исследованием.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,7%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,6%. Банк Кореи в четверг ожидаемо сохранил размер базовой процентной ставки на уровне 2,5% годовых. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%.

В свою очередь нефтяной рынок опускается в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения). Снижению цен способствуют растущие надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что стороны близки к достижению договоренности по урегулированию на Украине. Трамп также сообщил в соцсети X, что его спецпосланник Стив Уиткофф направится на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву с целью завершить составление плана по украинскому урегулированию, а министр армии США Дэн Дрисколл встретится с представителями украинской стороны.

На этом фоне стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $62,85 за баррель, что на 0,44% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на 1,04%, до $63,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени также на 0,44%, до $58,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,21%, до $58,65 за баррель.

В предстоящее воскресенье запланированы заседания министерского мониторингового комитета (JMMC, со-председателями являются Россия и Саудовская Аравия), полноформатной встречи всех министров ОПЕК+, а также восьми стран-добровольцев альянса. Министры стран ОПЕК+ на предстоящей встрече вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении "максимальных устойчивых мощностей по добыче", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал рост запасов нефти в стране на 2,77 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 ноября, увеличились на 2,51 млн баррелей, дистиллятов - на 1,15 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 37,97 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,565 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 ноября снизился всего на 0,04% и составил 118,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 1191,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,96%), "ГТЛК-001Р-08" (+0,4%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-1,13%), "АФК Система-1Р-11" (-0,49%) и "РЖД-001P-20R" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 18,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 20,57% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 26 ноября. Техразмещение запланировано на 1 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") 9 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Купоны по выпуску ежемесячные переменные, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 500 базисных пунктов. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) выкупило по оферте 999 тыс. 994 облигации серии БО-П14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 11,11% выпуска. Десятилетние облигации на 9 млрд рублей были размещены в ноябре 2024 года. Ставка ежемесячных купонов плавающая, спред к ключевой ставке Банка России для 1-12-го купонов составлял 1,9% годовых, для 13-24-го купонов эмитент перед офертой сохранил его на том же уровне.

ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (ДФФ) запускает "процесс управления долговыми обязательствами" группы компаний аэропорта "Домодедово", сообщил эмитент. В рамках этого процесса ДФФ и компании, относящиеся к операционно-производственному комплексу аэропорта, планируют вынести на общее собрание владельцев облигаций серии 002Р-01 вопрос о переносе срока погашения на год - на 15 декабря 2026 года. Также предлагается установить новую плавающую ставку купона на 7-й и 8-й купонные периоды (с выплатой 16 июня и 15 декабря следующего года) в размере ключевая ставка Банка России + 3% годовых. Дата проведения собрания владельцев облигаций - 11 декабря. "Изменения в условия выпуска облигаций направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы", - сказано в сообщении компании.