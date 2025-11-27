Акции Диасофта в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ

Акции ПАО "Диасофт" в настоящее время не являются интересными для инвестиций, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова.

Эмитент отчитался за первое полугодие финансового года (завершился 30 сентября 2025 года).

Результаты аналитик банка оценивает как неважные.

По ее мнению, сказываются и сезонный фактор (основная часть доходов отражается к концу второго полугодия) и сложная ситуация на рынке корпоративного ПО, когда заказчики сокращают бюджеты.

Есть риск, считает Крылова, что таргеты по темпам роста выручки на текущий год в 20-25% могут быть не достигнуты. Аналогичная ситуация и с ориентиром по рентабельности EBITDA в 37-40%.

Несмотря на сокращение общих и административных расходов, за счет роста коммерческих и прочих операционных расходов операционная прибыль компании просела до 25,6 млн руб. против 659 млн руб. в прошлом году.

Далее за счет кратного сокращения финансовых доходов в том числе произошло и сжатие чистой прибыли за период.

Выход EBITDAC и NIC в отрицательную зону обусловлен ростом затрат на разработку ПО.

Дополнительным негативом, указывает эксперт в обзоре, служит тот факт, что с ноября 2025 года "Диасофт" использует именно EBITDAC в качестве базы для выплаты дивидендов.

"На данный момент мы не считаем акции "Диасофта" интересными для инвестиций", - пишет Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.