"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет нейтральную оценку акций Т-Технологий

"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций МКПАО "Т-Технологии", говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Компания недавно отчиталась за 3К25 по МСФО. Объем выдачи кредитов физическим лицам в октябре вырос на 8,1% м/м, став драйвером роста всего портфеля, отмечают эксперты.

Отчетность группы за 4К и весь 2025 год будет раскрыта в марте 2026 года.

"В целом считаем результаты нейтральными и сохраняем позитивный взгляд на акции компании", - указывают аналитики.

