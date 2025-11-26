Рынок акций РФ в среду просел ниже 2670п по индексу МосБиржи на низких оборотах в ожидании новостей по Украине

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании новостей вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта; фактором давления выступила умеренно просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2670 пунктов на низких оборотах торгов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2668,38 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1069,54 пункта (-0,2%); лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 ноября, составил 78,5941 руб. (-26,74 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,2% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп считает, что стороны близки к достижению договоренности по урегулированию на Украине. Трамп также сообщил в соцсети X, что его спецпосланник Стив Уиткофф направится на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву с целью завершить составление плана по украинскому урегулированию, а министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинцами.

Также Трамп написал в соцсети Truth Social, что исходный 28-пунктный мирный план, подготовленный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько нерешенных пунктов.

Позднее Трамп уточнил, что Уиткофф, возможно, посетит Москву на следующей неделе для переговоров с Путиным.

По словам Трампа, Украина могла бы пойти на то, чтобы уступить России территории, так как в противном случае рискует потерять их в ходе боевых действий. Страны Европы должны будут взять на себя существенную часть гарантий безопасности для Украины после завершения там конфликта, заявил президент США на борту своего самолета.

Кроме того, Трамп заявил в соцсети Truth Social во вторник, что может провести встречу с президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским только тогда, когда соглашение по украинскому урегулированию будет на завершающем этапе.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила вечером во вторник, что видит прогресс в усилиях по достижению мира на Украине, и пообещала "твердо поддерживать Украину на предстоящих переговорах".

Тем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в среду, что российская сторона получила по неофициальным каналам последние версии "мирного плана Трампа", но обсуждений с американской стороной еще не было.

"В Абу-Даби мирный план не обсуждался. Мирный план вообще ещё по деталям не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но ещё обсуждений не было", - сообщил Ушаков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого был размещен в телеграм-канале журналиста.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в среду, что о "сдаче" российских подходов, в том числе в контексте специальной военной операции, в процессе урегулирования ситуации на Украине не может быть и речи.

"Мы приветствуем усилия администрации (президента США Дональда) Трампа по поиску разумных решений, разумных развязок. Различные версии этого плана - это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи", - сказал Рябков на пресс-конференции в среду.

По словам замминистра, Россия "готова добиваться реализации поставленных целей предпочтительно дипломатическим путем". "Если будут пробуксовки - то действуя дальше в рамках СВО", - сказал Рябков.

Также Рябков заявил, что потенциал экономического взаимодействия России и США имеет неплохие перспективы, российская сторона знает о желании американского бизнеса вернуться на российский рынок.

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, инвесторы сократили активность операций, предпочитая дождаться подтверждения успешности переговоров РФ и Украины по урегулированию конфликта. "Мирные планы активно обсуждаются, но пока к какому-то результату не привели. Рынок находится в ожидании", - констатирует аналитик.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ с утра скорректировался вниз, после чего весь день простоял в боковике при низких объемах торгов. Участники рынка ожидают дальнейших сообщений о переговорах по мирному плану урегулирования украинского конфликта. Вечером инвесторы также будут оценивать блок данных Росстата.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в середине недели торговался в небольшом "минусе" над промежуточной поддержкой 2650 пунктов. Переговорный процесс по Украине продвигается, но сигналы сторон остаются противоречивыми. На будущую неделю анонсирован визит в Россию спецпосланника США Стивена Уиткоффа и его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Инвесторы не теряют надежд на геополитический прорыв, но переходят к выжидательной позиции.

К тому же давление на сантимент оказывает неблагоприятное сочетание крепкого рубля и дешевеющей нефти. На мировых рынках настроения остаются позитивными, опасения по поводу ИИ-"пузыря" несколько отступили - оптимистичные новости в этом сегменте выступили хорошей поддержкой как в США, так и в Китае. Кроме того, ожидания снижения процентных ставок Федрезерва выросли за неделю с 30% до 80%, отметил эксперт.

В четверг на американском рынке выходной в связи с празднованием Дня благодарения, ЕЦБ обнародует протокол заседания по монетарной политике, ЦБ РФ проведет пресс-конференцию по "Обзору финансовой стабильности", а компании "Русгидро" (MOEX: HYDR), "Система", "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) и "Группа Астра" (MOEX: ASTR) раскроют финрезультаты по МСФО за 9 месяцев. Рынок будет отыгрывать свежие данные Росстата по инфляции, прогноз индекса МосБиржи на четверг - колебания в коридоре 2600-2720 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, на мировых рынках акций в среду наблюдается преимущественно положительная динамика, а российский рынок умеренно снизился на фоне сообщений, что в ЕС готовят юридические механизмы для использования и возможной экспроприации замороженных активов РФ, причем Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности направить эти средства на поддержку Украины.

Индекс МосБиржи опустился ниже 2670 пунктов после неудачной попытки закрепиться в районе уровня сопротивления 2700 пунктов. Если текущая негативная динамика продолжится, индекс может протестировать ближайшую поддержку в районе 2600 пунктов, полагает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел, не получив новых обнадеживающих геополитических сигналов.

"Мосбиржа" в среду представила финансовые результаты за III квартал текущего года по МСФО: чистая прибыль сократилась на 25% г/г (до 17,3 млрд руб.), EBITDA - на 14,3% (до 25,3 млрд руб.), комиссионные доходы выросли на 30,8% г/г, а чистый процентный доход снизился на 44,3% г/г. Результаты в целом скорее можно назвать нейтральными. "Мосбиржа" за 2024 год заплатила дивиденды с доходностью выше средней по рынку на уровне около 13,2% и на данный момент отчетность в целом позволяет ожидать новых привлекательных выплат по итогам 2025 года, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в среду перед Днем благодарения в США наблюдались оптимистичные настроения. Участники на фоне усиления ожиданий снижения процентной ставки ФРС в декабре пытаются сохранить среднесрочный восходящий тренд, но им еще предстоит поднять основные индикаторы к очередным историческим максимумам, что можно сказать и о золоте. Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии оставались в сдержанном "минусе", снимая краткосрочную перекупленность на фоне геополитической неопределенности. Основным позитивным сигналом для покупателей акций остается сам по себе факт продолжения мирных переговоров и запланированные на следующую неделю важные встречи с представителями США в том числе в РФ. В то же время Украина и ЕС, как и раньше, выражают несогласие с рядом важных пунктов мирного плана, что предупреждает о возможных сложностях в переговорах, отмечает Кожухова.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, рынок акций еще "поштормит" на геополитических новостях.

"Технически индекс МосБиржи остается в боковике, выход из которого будет сильным, а направление движения будет зависеть от геополитики. Мы склоняемся к мнению, что рост более вероятен. В нынешней ситуации держать "шорты" более рискованно, чем "лонги" - если сторонам все-таки не удастся договориться по Украине, то к нисходящему движению успеем присоединиться, а вот при позитивном исходе переговоров рост может быть резким и сильным", - считает аналитик.

В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX подросли на 0,4-0,9%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,5-0,6%).

Инвесторы рассчитывают на улучшение отношений между США и Китаем после разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина, в котором затрагивались торговые вопросы, сообщает Trading Economics.

Трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность снижения ставки ФРС США на предстоящем в декабре заседании в 84,3% по сравнению с 50,1% неделей ранее.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены умеренно проседают, растеряв утренний коррекционный прирост.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,37 за баррель (-0,2% и -1,4% во вторник), январская цена фьючерса на WTI - $57,95 за баррель (+0,02% и -1,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,77 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 ноября, выросли на 2,51 млн баррелей, дистиллятов - на 1,15 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 68 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель уменьшился на 698 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров остаются усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. Ожидается, что президент Украины Зеленский может в ближайшие дни посетить Вашингтон для окончательного обсуждения сделки с президентом США Трампом.

В перспективе это урегулирование может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок, что усугубит избыток предложения. Аналитики Deutsche Bank полагают, что излишек предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4%), "префы" "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-2,8%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6% и -2,7% "префы"), ПАО "Сегежа Групп" (-2,2%).

Выручка ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-2%) в первой половине 2025 финансового года (отличается на один квартал от календарного) составила 3,88 млрд рублей, что на 5% меньше аналогичного показателя 2024 фингода, следует из финансовой отчетности компании.

Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился по сравнению с аналогичным показателем 2024 фингода более чем в два раза, до 406 млн рублей с 960 млн рублей.

Выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+11,8%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,7%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+5,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,7%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+4,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,3%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+2,6%) по МСФО за 9 месяцев 2025 г. выросла на 42,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,4 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 107,66 млрд руб. (+9,8%), EBITDA увеличилась до 28,96 млрд руб. (+19,3%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+0,4%) в июле-сентябре 2025 года получило чистую прибыль в размере 4,9 млрд рублей, что на 10,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил всего 28,77 млрд рублей (из них 3,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,17 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,78 млрд рублей на акции "Аэрофлота").