Рубль в среду умеренно подорожал в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам ноября

Москва. 26 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подрос благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,072 руб., что на 3,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара 27 ноября на 36,74 копейки, до 78,5941 руб./$1, и поднял курс евро на 53,49 копейки, до 91,5047 руб./EUR1.

"По итогам торгов в среду рубль умеренно укрепился после первого более чем за неделю коррекционного снижения по итогам торгов во вторник. Поддержку рублю оказывает налоговый период, основные перечисления в бюджет в рамках которого ожидаются в пятницу, 28 числа. Полагаем также, что поддержку рублю продолжают оказывать текущая геополитическая ситуация и ожидания завершения в обозримом будущем конфликта вокруг Украины", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Участники рынка анализировали новости и выступления представителей крупнейших финансовых институтов РФ.

Решение совета директоров Банка России по ключевой ставке на декабрьском заседании будет приниматься на основе всестороннего обсуждения, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в выступлении на экономическом факультете МГУ.

"Оно (решение по ставке - ИФ) будет взвешенным, приниматься в результате всестороннего обсуждения всех фактов и суждений по интерпретации этих фактов", - сказал Заботкин. "Процесс подготовки решения длится полные пять дней. И в конечном счете решение - это всегда результат коллегиального обсуждения, сравнения позиций", - добавил он.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 19 декабря. Публикация резюме, в котором будут отражены позиции членов совета директоров, запланирована на 29 декабря.

Курс в диапазоне 98-105 рублей за доллар США является равновесным, он благоприятен для экспортеров и импортеров, считает президент - председатель правления Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

"Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон примерно 98-105 рублей. Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка и который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественных барьеров", - сообщил Греф журналистам в кулуарах DomClick Digital Forum.

Цены на нефть продолжают слабо меняться вечером в среду после выхода официальных данных Минэнерго США по запасам.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,14%, до $62,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожали на 0,03%, до $57,97 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,77 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 ноября, выросли на 2,51 млн баррелей, дистиллятов - на 1,15 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 68 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель уменьшился на 698 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 ноября осталась на прежнем уровне - 16,24% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в среду на 1 базисный пункт, до 16,45% годовых, версия RUONIA на срок три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 17,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась также на 2 базисных пункта и составила 18,84% годовых.