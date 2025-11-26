.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Ведомства актуализируют стратегию автопрома до 2035 года
Актуализированная стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года предполагает стимулирование объемов реализации, повышение технической оснащенности автомобилей и рост доли отечественной продукции на рынке до 80%. Как сообщил...
 
На оборудование для микроэлектроники выделят 3 млрд руб.
Минпромторг начнет компенсировать компаниям - производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Максимальный размер компенсации составит 50 млн руб. на...
 
Объем выдачи новых микрозаймов сокращается
Объем выдачи микрозаймов в 3-мм квартале показал снижение, причем преимущественно за счет кэптивных игроков - дочерних структур банков и маркетплейсов. Несмотря на то что их доля в выдаче сейчас превышает 60%, постепенно рост этого сегмента...
 
26 ноября 2025 года 19:11

Рубль в среду умеренно подорожал в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам ноября

Москва. 26 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подрос благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,072 руб., что на 3,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара 27 ноября на 36,74 копейки, до 78,5941 руб./$1, и поднял курс евро на 53,49 копейки, до 91,5047 руб./EUR1.

"По итогам торгов в среду рубль умеренно укрепился после первого более чем за неделю коррекционного снижения по итогам торгов во вторник. Поддержку рублю оказывает налоговый период, основные перечисления в бюджет в рамках которого ожидаются в пятницу, 28 числа. Полагаем также, что поддержку рублю продолжают оказывать текущая геополитическая ситуация и ожидания завершения в обозримом будущем конфликта вокруг Украины", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Участники рынка анализировали новости и выступления представителей крупнейших финансовых институтов РФ.

Решение совета директоров Банка России по ключевой ставке на декабрьском заседании будет приниматься на основе всестороннего обсуждения, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в выступлении на экономическом факультете МГУ.

"Оно (решение по ставке - ИФ) будет взвешенным, приниматься в результате всестороннего обсуждения всех фактов и суждений по интерпретации этих фактов", - сказал Заботкин. "Процесс подготовки решения длится полные пять дней. И в конечном счете решение - это всегда результат коллегиального обсуждения, сравнения позиций", - добавил он.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 19 декабря. Публикация резюме, в котором будут отражены позиции членов совета директоров, запланирована на 29 декабря.

Курс в диапазоне 98-105 рублей за доллар США является равновесным, он благоприятен для экспортеров и импортеров, считает президент - председатель правления Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

"Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон примерно 98-105 рублей. Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка и который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественных барьеров", - сообщил Греф журналистам в кулуарах DomClick Digital Forum.

Цены на нефть продолжают слабо меняться вечером в среду после выхода официальных данных Минэнерго США по запасам.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,14%, до $62,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожали на 0,03%, до $57,97 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,77 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 ноября, выросли на 2,51 млн баррелей, дистиллятов - на 1,15 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 68 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель уменьшился на 698 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 ноября осталась на прежнем уровне - 16,24% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в среду на 1 базисный пункт, до 16,45% годовых, версия RUONIA на срок три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 17,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась также на 2 базисных пункта и составила 18,84% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2670п по индексу МосБиржи на низких оборотах в ожидании новостей по Украине
Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании новостей вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта; фактором давления выступила умеренно просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2670 пунктов на низких оборотах торгов.    читать дальше
26 ноября 2025 года 18:45
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Мосбиржи
Банк ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 245 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. Эмитент представил финансовую отчетность за III квартал 2025 года по МСФО. Компания продолжила...    читать дальше
26 ноября 2025 года 18:14
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций Озон Фармацевтики
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 64 рублей за штуку, говорится в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян. "Видим ускорение темпов роста выручки до 53% в 3К25, в том числе из-за эффекта низкой базы прошлого...    читать дальше
26 ноября 2025 года 17:40
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Мосбиржи
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 3К25 по МСФО вышли лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты: чистая прибыль...    читать дальше
26 ноября 2025 года 17:07
SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Whoosh
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций Whoosh с прогнозной стоимостью на уровне 90 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент опубликовал слабую отчетность за третий квартал текущего года, констатируют эксперты инвестбанка. Выручка и EBITDA...    читать дальше
26 ноября 2025 года 16:38
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций NIO до $6,3
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей NIO до $6,3 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 15%) на фоне ухудшения менеджментом компании прогнозов поставок и выручки на 4К25, сообщается в материале аналитиков. Эксперты...    читать дальше
26 ноября 2025 года 16:04
Катализаторов для роста цены акций Диасофта не видно - "Т-Инвестиции"
Катализаторов для роста котировок акций ПАО "Диасофт" на горизонте года не видно, говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ляйсян Седовой. "Результаты эмитента за второй квартал 2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий как по темпам роста выручки,...    читать дальше
26 ноября 2025 года 15:33
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Озон Фармацевтики
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 73 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Выручка эмитента за 9М25 превысила оценку аналитиков на 5%. Валовая прибыль и EBITDA выросли на 33%, а чистая прибыль...    читать дальше
26 ноября 2025 года 15:30
26 ноября 2025 года 15:03
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Мосбиржи
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 193 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал 2025 года по МСФО позитивно. Выручка биржи всего на 1%...    читать дальше
26 ноября 2025 года 14:28
Цена палладия, вероятно, пока продолжит консолидацию в диапазоне $1340-1500/унц. - "Финам"
Котировки палладия, вероятно, продолжат консолидацию в диапазоне $1340-1500 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Спотовые цены на платину и палладий выросли в текущем году примерно на 70% и 54% соответственно, констатирует эксперт. По...    читать дальше
26 ноября 2025 года 13:59
Акции Озон Фармацевтики на текущем уровне, скорее всего, недооценены рынком - "БКС МИ"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" на текущем уровне, скорее всего, недооценены российским фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. "Мы расцениваем результаты эмитента за 3К25 в целом как нейтральные. Рост выручки нацеливает компанию на...    читать дальше
26 ноября 2025 года 13:35
"Финам" повысил рейтинг акций Hongfa Technology до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 34,36 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Китайский рынок в последние дни корректировался на фоне нескольких факторов: замедления...    читать дальше
26 ноября 2025 года 13:10
Триггеров для роста цены акций ВУШ Холдинга в ближайшие месяцы нет - "ВТБ Моя Аналитика"
Триггеров для роста котировок акций "ВУШ Холдинга" в ближайшие месяцы не видно, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО. Компания указывает на восстановление прибыльности во втором полугодии, отмечая рост выручки в...    читать дальше
26 ноября 2025 года 12:46
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Циана на уровне 760 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Циан" на уровне 760 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой. "Результаты эмитента за третий квартал текущего года оцениваем как сильные. Оживление рынка новостроек и повышение уровня монетизации обеспечивают высокие...    читать дальше
