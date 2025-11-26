.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Ведомства актуализируют стратегию автопрома до 2035 года
Актуализированная стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года предполагает стимулирование объемов реализации, повышение технической оснащенности автомобилей и рост доли отечественной продукции на рынке до 80%. Как сообщил...
 
На оборудование для микроэлектроники выделят 3 млрд руб.
Минпромторг начнет компенсировать компаниям - производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Максимальный размер компенсации составит 50 млн руб. на...
 
Объем выдачи новых микрозаймов сокращается
Объем выдачи микрозаймов в 3-мм квартале показал снижение, причем преимущественно за счет кэптивных игроков - дочерних структур банков и маркетплейсов. Несмотря на то что их доля в выдаче сейчас превышает 60%, постепенно рост этого сегмента...
 
26 ноября 2025 года 09:08

Dow Jones прибавил 1,4%

Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов во вторник, Dow Jones прибавил 1,4%. Фондовые индексы Азии продолжают повышаться в среду. Нефть дорожает в среду утром, Brent торгуется у $62,7 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Розничные продажи в США в сентябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%, по данным Trading Economics.

Цены производителей в Штатах в сентябре повысились на 0,3% по сравнению с августом, как и ожидалось. В августе они снизились на 0,1%. В годовом выражении показатель в позапрошлом месяце поднялся на 2,7%, совпав прогнозами экспертов и повторив августовскую динамику.

Количество рабочих мест в частном секторе США за четыре недели по 8 ноября снижалось в среднем на 13,5 тыс. в неделю, говорится в отчете независимого поставщика аналитики по американскому рынку труда ADP Research. Предыдущий отчет показал, что занятость в стране за четыре недели по 1 ноября уменьшалась в среднем на 2,5 тыс. в неделю.

ADP начала публиковать еженедельные данные о занятости в стране в конце октября в отсутствие официальной статистики, которая не выходила из-за шатдауна.

Ухудшение ситуации на американском рынке труда связано с излишней жесткостью денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС), считает член ее совета управляющих Стивен Миран.

Миран в интервью Fox Business выразил опасения, что "если мы не продолжим снижать ставки и делать это в разумно высоком темпе", то безработица продолжит расти. В сентябре безработица в США увеличилась до 4,4% по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц, сообщило на прошлой неделе министерство труда.

Американский президент Дональд Трамп, активно высказывавшийся за серьезное снижение ставки ФРС и ранее в этом году выдвинувший Мирана в ее совет управляющих, с большой вероятностью объявит имя следующего главы регулятора до Рождества (25 декабря), заявил министр финансов Скотт Бессент.

Трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность снижения ставки ФРС на предстоящем в декабре заседании в 84,3% по сравнению с 50,1% неделей ранее.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросли в цене на 1,5% по итогам торгов после сообщения The Information со ссылкой на источник о том, что Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) рассматривает возможность использования в своих дата-центрах в 2027 году тензорных процессоров (ИИ-ускорителей) Google, входящей в Alphabet. Meta также может арендовать тензорные процессоры у облачного подразделения Google в следующем году, отмечает ресурс.

Бумаги помогающей Google разрабатывать чипы Broadcom (SPB: AVGO) подорожали на 1,9%, Meta - на 3,8%. Капитализация ведущего ИИ-чипмейкера Nvidia Corp. (SPB: NVDA) сократилась на 2,6%.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) и Apple Inc. (SPB: AAPL), сообщившей о незначительном сокращении персонала в сфере продаж, увеличилась на 0,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,5% после ее объявления о планах вложить $50 млрд в расширение ИИ-инфраструктуры для госклиентов в США.

Котировки акций сети универмагов Kohl''s Corp. подскочили на 42,5% после улучшения компанией годового прогноза сопоставимых продаж.

ADR китайских Alibaba (SPB: BABA) и NIO (SPB: NIO) потеряли в цене соответственно 2,3% и 4,4% после выхода неоднозначных квартальных отчетов.

Акции Best Buy подорожали на 5,3%. Чистая прибыль ритейлера электроники в минувшем финансовом квартале уменьшилась из-за единовременных факторов, но скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка.

Капитализация Analog Devices поднялась на 5,3% на сильной отчетности этого производителя полупроводниковой продукции.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник повысился на 1,43% и составил 47112,45 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,91% - до 6765,88 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,67% и составил 23025,59 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают подъем: китайский рынок растет третьи торги подряд, японский, южнокорейский и австралийский - второй.

Оптимизм инвесторов поддерживает, в том числе, позитивная динамика на американском рынке. Также инвесторы рассчитывают на улучшение отношений между США и Китаем после разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина, в котором затрагивались торговые вопросы, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

На Гонконгской фондовой бирже локомотивом роса выступают бумаги интернет-компании Meituan (SPB: 3690), подорожавшие на 5,8%.

Также повысилась стоимость фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group и Sino Biopharmaceutical - на 3,9% и 2,6%, автомобильной BYD - на 3,2%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 2,3%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,9%.

В то же время котировки акций интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) снизились на 1,2%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 1%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,5%, компьютерной Lenovo - на 0,8%.

Цена бумаг Chow Tai Fook Jewellery Group упала на 7,4%. После закрытия рынка днем ранее сеть ювелирных магазинов сообщила о том, что в первом финансовом полугодии (апрель-сентябрь) чистая прибыль и выручка практически не изменились относительно аналогичного период прошлого года.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК выросло на 1,9%.

"Ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС привели к росту американских акций накануне, что способствовало росту японского фондового рынка в среду", - отметил старший портфельный управляющий GCI Asset Management Такамаса Икеда.

В число лидеров подъема входят акции фармацевтической компании Sumitomo Pharma (+6,2%) инвестиционно-технологической SoftBank Group (+6%), машиностроительной Ebara (+5,6%).

Также дорожают бумаги чипмейкеров Advantest (+1,7%) и Tokyo Electron (+0,2%). Стоимость автопроизводителей Nissan, Toyota и Honda повысилась на 2,6%, 2,1% и 1,9% соответственно.

Между тем цена акций Kioxia рухнула более чем на 14% на новости о том, что инвестфирма Bain Capital планирует продать бумаги чипмейкера на $2 млрд.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК поднялся на 2,3%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 4,4%, сталелитейной Posco - на 4,7%, KB Financial Group - на 2,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2% и 1,4% соответственно. Также подорожали акции золотодобывающих компаний Greatland Resources (+2,9%) и Genesis Minerals (+1,4%).

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после существенного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск поднимается на $0,24 (0,38%), до $62,72 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,89 (1,4%), до $62,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,24 (0,41%), до $58,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,89 (1,5%), до $57,95 за баррель.

Как сообщили накануне американские СМИ, украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которой она будет согласна урегулировать конфликт с РФ.

По данным ABC News, обновленный план по урегулированию конфликта теперь состоит из 19 пунктов. В частности, он более не включает раздела, касающегося амнистии в отношении тех, кто совершил преступления в военное время, а также из него убраны ограничения на численность вооруженных сил Украины.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни посетить Вашингтон для окончательного обсуждения сделки с президентом США Дональдом Трампом. По словам Трампа, осталось согласовать лишь некоторые аспекты мирного плана. Для того, чтобы доработать план, в Москву приедет спецпосланник Стив Уиткофф.

Завершение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок, что усугубит избыток предложения. Аналитики Deutsche Bank полагают, что излишек предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки.

При этом аналитик Onyx Capital Group Эд Хейден-Бриффет отметил, что снижение цен на нефть сдерживают опасения, что Россия может не поддержать скорректированный с участием лидеров Европы план мирного урегулирования.

"Ключевой вопрос состоит в том, приведет ли перемирие к снятию санкций, - написал аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ. - Поскольку мирный план инициирован США, даже в самом оптимистичном сценарии только США смогут посодействовать восстановлению поставок российской нефти в такие страны как Индия за счет исключений или менее строгого надзора за соблюдением санкций".

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,9 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,3 млн баррелей.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2670п по индексу МосБиржи на низких оборотах в ожидании новостей по Украине
Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании новостей вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта; фактором давления выступила умеренно просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2670 пунктов на низких оборотах торгов.    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 19:11
Рубль в среду умеренно подорожал в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам ноября
Москва. 26 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подрос благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября.    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 18:45
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Мосбиржи
Банк ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 245 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. Эмитент представил финансовую отчетность за III квартал 2025 года по МСФО. Компания продолжила...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 18:14
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций Озон Фармацевтики
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 64 рублей за штуку, говорится в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян. "Видим ускорение темпов роста выручки до 53% в 3К25, в том числе из-за эффекта низкой базы прошлого...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 17:40
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Мосбиржи
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 3К25 по МСФО вышли лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты: чистая прибыль...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 17:07
SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Whoosh
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций Whoosh с прогнозной стоимостью на уровне 90 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент опубликовал слабую отчетность за третий квартал текущего года, констатируют эксперты инвестбанка. Выручка и EBITDA...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 16:38
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций NIO до $6,3
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей NIO до $6,3 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 15%) на фоне ухудшения менеджментом компании прогнозов поставок и выручки на 4К25, сообщается в материале аналитиков. Эксперты...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 16:04
Катализаторов для роста цены акций Диасофта не видно - "Т-Инвестиции"
Катализаторов для роста котировок акций ПАО "Диасофт" на горизонте года не видно, говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ляйсян Седовой. "Результаты эмитента за второй квартал 2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий как по темпам роста выручки,...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 15:33
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Озон Фармацевтики
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 73 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Выручка эмитента за 9М25 превысила оценку аналитиков на 5%. Валовая прибыль и EBITDA выросли на 33%, а чистая прибыль...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 15:30
Рубль днем отыграл утреннее снижение и повышается в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам ноября
Москва. 26 ноября. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже днем в среду. Рубль, напротив, развернулся вверх и подрастает благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября.    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 15:03
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Мосбиржи
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 193 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал 2025 года по МСФО позитивно. Выручка биржи всего на 1%...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 14:28
Цена палладия, вероятно, пока продолжит консолидацию в диапазоне $1340-1500/унц. - "Финам"
Котировки палладия, вероятно, продолжат консолидацию в диапазоне $1340-1500 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Спотовые цены на платину и палладий выросли в текущем году примерно на 70% и 54% соответственно, констатирует эксперт. По...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 13:59
Акции Озон Фармацевтики на текущем уровне, скорее всего, недооценены рынком - "БКС МИ"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" на текущем уровне, скорее всего, недооценены российским фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. "Мы расцениваем результаты эмитента за 3К25 в целом как нейтральные. Рост выручки нацеливает компанию на...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 13:35
"Финам" повысил рейтинг акций Hongfa Technology до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 34,36 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Китайский рынок в последние дни корректировался на фоне нескольких факторов: замедления...    читать дальше
.
26 ноября 2025 года 13:10
Триггеров для роста цены акций ВУШ Холдинга в ближайшие месяцы нет - "ВТБ Моя Аналитика"
Триггеров для роста котировок акций "ВУШ Холдинга" в ближайшие месяцы не видно, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО. Компания указывает на восстановление прибыльности во втором полугодии, отмечая рост выручки в...    читать дальше
.
