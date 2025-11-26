Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов во вторник, Dow Jones прибавил 1,4%. Фондовые индексы Азии продолжают повышаться в среду. Нефть дорожает в среду утром, Brent торгуется у $62,7 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Розничные продажи в США в сентябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%, по данным Trading Economics.

Цены производителей в Штатах в сентябре повысились на 0,3% по сравнению с августом, как и ожидалось. В августе они снизились на 0,1%. В годовом выражении показатель в позапрошлом месяце поднялся на 2,7%, совпав прогнозами экспертов и повторив августовскую динамику.

Количество рабочих мест в частном секторе США за четыре недели по 8 ноября снижалось в среднем на 13,5 тыс. в неделю, говорится в отчете независимого поставщика аналитики по американскому рынку труда ADP Research. Предыдущий отчет показал, что занятость в стране за четыре недели по 1 ноября уменьшалась в среднем на 2,5 тыс. в неделю.

ADP начала публиковать еженедельные данные о занятости в стране в конце октября в отсутствие официальной статистики, которая не выходила из-за шатдауна.

Ухудшение ситуации на американском рынке труда связано с излишней жесткостью денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС), считает член ее совета управляющих Стивен Миран.

Миран в интервью Fox Business выразил опасения, что "если мы не продолжим снижать ставки и делать это в разумно высоком темпе", то безработица продолжит расти. В сентябре безработица в США увеличилась до 4,4% по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц, сообщило на прошлой неделе министерство труда.

Американский президент Дональд Трамп, активно высказывавшийся за серьезное снижение ставки ФРС и ранее в этом году выдвинувший Мирана в ее совет управляющих, с большой вероятностью объявит имя следующего главы регулятора до Рождества (25 декабря), заявил министр финансов Скотт Бессент.

Трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность снижения ставки ФРС на предстоящем в декабре заседании в 84,3% по сравнению с 50,1% неделей ранее.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросли в цене на 1,5% по итогам торгов после сообщения The Information со ссылкой на источник о том, что Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) рассматривает возможность использования в своих дата-центрах в 2027 году тензорных процессоров (ИИ-ускорителей) Google, входящей в Alphabet. Meta также может арендовать тензорные процессоры у облачного подразделения Google в следующем году, отмечает ресурс.

Бумаги помогающей Google разрабатывать чипы Broadcom (SPB: AVGO) подорожали на 1,9%, Meta - на 3,8%. Капитализация ведущего ИИ-чипмейкера Nvidia Corp. (SPB: NVDA) сократилась на 2,6%.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) и Apple Inc. (SPB: AAPL), сообщившей о незначительном сокращении персонала в сфере продаж, увеличилась на 0,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,5% после ее объявления о планах вложить $50 млрд в расширение ИИ-инфраструктуры для госклиентов в США.

Котировки акций сети универмагов Kohl''s Corp. подскочили на 42,5% после улучшения компанией годового прогноза сопоставимых продаж.

ADR китайских Alibaba (SPB: BABA) и NIO (SPB: NIO) потеряли в цене соответственно 2,3% и 4,4% после выхода неоднозначных квартальных отчетов.

Акции Best Buy подорожали на 5,3%. Чистая прибыль ритейлера электроники в минувшем финансовом квартале уменьшилась из-за единовременных факторов, но скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка.

Капитализация Analog Devices поднялась на 5,3% на сильной отчетности этого производителя полупроводниковой продукции.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник повысился на 1,43% и составил 47112,45 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,91% - до 6765,88 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,67% и составил 23025,59 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают подъем: китайский рынок растет третьи торги подряд, японский, южнокорейский и австралийский - второй.

Оптимизм инвесторов поддерживает, в том числе, позитивная динамика на американском рынке. Также инвесторы рассчитывают на улучшение отношений между США и Китаем после разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина, в котором затрагивались торговые вопросы, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

На Гонконгской фондовой бирже локомотивом роса выступают бумаги интернет-компании Meituan (SPB: 3690), подорожавшие на 5,8%.

Также повысилась стоимость фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group и Sino Biopharmaceutical - на 3,9% и 2,6%, автомобильной BYD - на 3,2%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 2,3%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,9%.

В то же время котировки акций интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) снизились на 1,2%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 1%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,5%, компьютерной Lenovo - на 0,8%.

Цена бумаг Chow Tai Fook Jewellery Group упала на 7,4%. После закрытия рынка днем ранее сеть ювелирных магазинов сообщила о том, что в первом финансовом полугодии (апрель-сентябрь) чистая прибыль и выручка практически не изменились относительно аналогичного период прошлого года.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК выросло на 1,9%.

"Ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС привели к росту американских акций накануне, что способствовало росту японского фондового рынка в среду", - отметил старший портфельный управляющий GCI Asset Management Такамаса Икеда.

В число лидеров подъема входят акции фармацевтической компании Sumitomo Pharma (+6,2%) инвестиционно-технологической SoftBank Group (+6%), машиностроительной Ebara (+5,6%).

Также дорожают бумаги чипмейкеров Advantest (+1,7%) и Tokyo Electron (+0,2%). Стоимость автопроизводителей Nissan, Toyota и Honda повысилась на 2,6%, 2,1% и 1,9% соответственно.

Между тем цена акций Kioxia рухнула более чем на 14% на новости о том, что инвестфирма Bain Capital планирует продать бумаги чипмейкера на $2 млрд.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК поднялся на 2,3%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 4,4%, сталелитейной Posco - на 4,7%, KB Financial Group - на 2,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2% и 1,4% соответственно. Также подорожали акции золотодобывающих компаний Greatland Resources (+2,9%) и Genesis Minerals (+1,4%).

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после существенного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск поднимается на $0,24 (0,38%), до $62,72 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,89 (1,4%), до $62,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,24 (0,41%), до $58,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,89 (1,5%), до $57,95 за баррель.

Как сообщили накануне американские СМИ, украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которой она будет согласна урегулировать конфликт с РФ.

По данным ABC News, обновленный план по урегулированию конфликта теперь состоит из 19 пунктов. В частности, он более не включает раздела, касающегося амнистии в отношении тех, кто совершил преступления в военное время, а также из него убраны ограничения на численность вооруженных сил Украины.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни посетить Вашингтон для окончательного обсуждения сделки с президентом США Дональдом Трампом. По словам Трампа, осталось согласовать лишь некоторые аспекты мирного плана. Для того, чтобы доработать план, в Москву приедет спецпосланник Стив Уиткофф.

Завершение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок, что усугубит избыток предложения. Аналитики Deutsche Bank полагают, что излишек предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки.

При этом аналитик Onyx Capital Group Эд Хейден-Бриффет отметил, что снижение цен на нефть сдерживают опасения, что Россия может не поддержать скорректированный с участием лидеров Европы план мирного урегулирования.

"Ключевой вопрос состоит в том, приведет ли перемирие к снятию санкций, - написал аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ. - Поскольку мирный план инициирован США, даже в самом оптимистичном сценарии только США смогут посодействовать восстановлению поставок российской нефти в такие страны как Индия за счет исключений или менее строгого надзора за соблюдением санкций".

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,9 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,3 млн баррелей.