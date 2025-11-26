.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Мосбиржи
.
26 ноября 2025 года 18:45
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Мосбиржи
Банк ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 245 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. Эмитент представил финансовую отчетность за III квартал 2025 года по МСФО. Компания продолжила демонстрировать силу основного бизнеса, поступательно наращивая комиссионные доходы за счет активно развивающихся рынков (денежный рынок, облигации, деривативы) и своей экосистемы (доходы платформы "Финуслуги" выросли на 131,5%), констатирует эксперт. "За 9М25 чистая прибыль Московской биржи составила 45,3 млрд руб., а ее поквартальная динамика остается уверенной. Это позволяет рассчитывать на выполнение нашего прогноза по чистой прибыли компании по итогам 2025 года на уровне 62 млрд рублей и рассматривать акции Мосбиржи как неплохую дивидендную историю, - пишет Локтюхов в обзоре. - При сохранении коэффициента выплат на уровне 75% дивиденды за 2025 год могут составить около 20,5 руб. (исходя из текущих котировок, ожидаемая нами дивидендная доходность составляет около 11,8%)". "Отчетность подтверждает наш взгляд на компанию как историю плавного и устойчивого среднесрочного органического роста с неплохими дивидендными выплатами. Подтверждаем нашу оценку справедливой стоимости акций "Московской биржи" на горизонте двенадцати месяцев на уровне 245 руб., рекомендацию "покупать" сохраняем", - заключает аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
26 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2670п по индексу МосБиржи на низких оборотах в ожидании новостей по Украине
Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании новостей вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта; фактором давления выступила умеренно просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2670 пунктов на низких оборотах торгов. читать дальше
.26 ноября 2025 года 19:11
Рубль в среду умеренно подорожал в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам ноября
Москва. 26 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подрос благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября. читать дальше
.26 ноября 2025 года 18:14
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 64 рублей за штуку, говорится в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян. "Видим ускорение темпов роста выручки до 53% в 3К25, в том числе из-за эффекта низкой базы прошлого... читать дальше
.26 ноября 2025 года 17:40
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 3К25 по МСФО вышли лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты: чистая прибыль... читать дальше
.26 ноября 2025 года 17:07
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций Whoosh с прогнозной стоимостью на уровне 90 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент опубликовал слабую отчетность за третий квартал текущего года, констатируют эксперты инвестбанка. Выручка и EBITDA... читать дальше
.26 ноября 2025 года 16:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей NIO до $6,3 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 15%) на фоне ухудшения менеджментом компании прогнозов поставок и выручки на 4К25, сообщается в материале аналитиков. Эксперты... читать дальше
.26 ноября 2025 года 16:04
Катализаторов для роста котировок акций ПАО "Диасофт" на горизонте года не видно, говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ляйсян Седовой. "Результаты эмитента за второй квартал 2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий как по темпам роста выручки,... читать дальше
.26 ноября 2025 года 15:33
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 73 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Выручка эмитента за 9М25 превысила оценку аналитиков на 5%. Валовая прибыль и EBITDA выросли на 33%, а чистая прибыль... читать дальше
.26 ноября 2025 года 15:30
Рубль днем отыграл утреннее снижение и повышается в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам ноября
Москва. 26 ноября. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже днем в среду. Рубль, напротив, развернулся вверх и подрастает благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября. читать дальше
.26 ноября 2025 года 15:03
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 193 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал 2025 года по МСФО позитивно. Выручка биржи всего на 1%... читать дальше
.26 ноября 2025 года 14:28
Котировки палладия, вероятно, продолжат консолидацию в диапазоне $1340-1500 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Спотовые цены на платину и палладий выросли в текущем году примерно на 70% и 54% соответственно, констатирует эксперт. По... читать дальше
.26 ноября 2025 года 13:59
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" на текущем уровне, скорее всего, недооценены российским фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. "Мы расцениваем результаты эмитента за 3К25 в целом как нейтральные. Рост выручки нацеливает компанию на... читать дальше
.26 ноября 2025 года 13:35
"Финам" повысил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 34,36 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Китайский рынок в последние дни корректировался на фоне нескольких факторов: замедления... читать дальше
.26 ноября 2025 года 13:10
Триггеров для роста котировок акций "ВУШ Холдинга" в ближайшие месяцы не видно, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО. Компания указывает на восстановление прибыльности во втором полугодии, отмечая рост выручки в... читать дальше
.26 ноября 2025 года 12:46
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Циан" на уровне 760 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой. "Результаты эмитента за третий квартал текущего года оцениваем как сильные. Оживление рынка новостроек и повышение уровня монетизации обеспечивают высокие... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.