"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Мосбиржи

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Результаты эмитента за 3К25 по МСФО вышли лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты: чистая прибыль превысила консенсус, несмотря на давление снижающихся процентных доходов. Ключевой драйвер - устойчивый рост комиссионных поступлений.

Биржа продолжает активно внедрять новые продукты и усиливать экосистему, что поддерживает операционную устойчивость даже в условиях изменения ставок.

Итоги квартала можно считать умеренно позитивными, считают аналитики.

"Наш таргет по акциям "Московской биржи" - 260 рублей ("держать")", - указывают в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.