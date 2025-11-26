"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций NIO до $6,3

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей NIO до $6,3 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 15%) на фоне ухудшения менеджментом компании прогнозов поставок и выручки на 4К25, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты при этом повысили взгляд на бумаги эмитента до "позитивного" после коррекции их котировок.

"Текущий мультипликатор EV/Sales NIO равен 0,9х, на уровне исторического медианного значения за последние два года. Мы считаем оценку компании адекватной", - указывают они.

Аналитики инвесткомпании отмечают, что NIO успешно развивает свои три бренда и планомерно выводит на рынок новые модели.

Возможные риски, по мнению "БКС МИ": жесткая конкуренция на рынке Китая; экономическая напряженность и снижение потребительского спроса в стране; потребность в дополнительном финансировании и размытие капитала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.