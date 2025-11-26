Рубль днем отыграл утреннее снижение и повышается в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам ноября

Москва. 26 ноября. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже днем в среду. Рубль, напротив, развернулся вверх и подрастает благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0805 руб., что на 2,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,82 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 1 копейку, до 91,26 руб./EUR1.

Риски краткосрочного ухода курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11 рублей за юань сохраняются, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в среду движения пары в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань. При этом национальная валюта продолжит получать поддержку со стороны экспортеров, аккумулирующих рублевую ликвидность, которая в конце недели пойдет на выплату налогов, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что коррекционное восстановление юаня во вторник лишь частично снимает риски краткосрочного ухода китайской валюты под поддержку, расположенную на уровне 11 руб. за юань - данный сценарий продолжает оставаться значимо вероятным, учитывая повышенный уровень предложения в рамках налогового периода".

Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях пока может задержаться вблизи уровней 11-11,1 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие сюрпризов со стороны статистики из США цены на нефть марки Brent могут пока двигаться вблизи $62,5-63,5 за баррель в ожидании геополитических вводных.

Цены на нефть слабо меняются днем в среду после умеренного роста в начале сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,11%, до $62,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевели на 0,05%, до $57,92 за баррель.

Негативным фактором для нефти вновь выступают опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.

Накануне цены на нефть падали до минимумов за месяц на сообщениях СМИ о том, что украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которой она будет согласна урегулировать конфликт с РФ. Завершение конфликта может привести к увеличению поставок российской нефти.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,9 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,3 млн баррелей.