Акции Озон Фармацевтики на текущем уровне, скорее всего, недооценены рынком - "БКС МИ"

Акции ПАО "Озон Фармацевтика" на текущем уровне, скорее всего, недооценены российским фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.

"Мы расцениваем результаты эмитента за 3К25 в целом как нейтральные. Рост выручки нацеливает компанию на комфортное превышение прогноза на год, хотя и отстает от динамики в ПАО "Промомед", - пишет эксперт. - Прогноз по году выглядит выполнимым, поэтому фокус, скорее всего, будет постепенно смещаться на будущие кварталы. Пока следим за динамикой и не планируем пересматривать наши прогнозы по году".

"Позитивный" взгляд на "Озон Фармацевтику". Бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена, если учитывать дальнейший выход новых препаратов и рост выручки/прибыли. У нас нет точных среднесрочных прогнозов от компании, но важным направлением могут стать биосимиляры (благодаря большим рынкам) - выход возможен во II полугодии 2026 года или в 2027 году", - указывает Булгаков в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.