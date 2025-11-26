"Финам" повысил рейтинг акций Hongfa Technology до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 34,36 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Китайский рынок в последние дни корректировался на фоне нескольких факторов: замедления темпов экономического роста внутри страны, снижения инвестиционной активности, а также глобальной распродажи технологического сектора, вызванной переоценкой компаний, связанных с искусственным интеллектом, - отмечает эксперт. - Дополнительное давление оказывала неопределенность относительно будущей процентной политики США. Тем не менее долгосрочные драйверы роста цены акций Hongfa остаются в силе. На фоне текущей краткосрочной коррекции это открывает хорошие возможности для покупки".

Hongfa Technology - ведущий китайский производитель электромеханических компонентов. Компания является одним из крупнейших производителей реле в мире, поставляющим продукцию более чем в сто двадцать стран.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.