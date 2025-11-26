ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Циана на уровне 760 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Циан" на уровне 760 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой.

"Результаты эмитента за третий квартал текущего года оцениваем как сильные. Оживление рынка новостроек и повышение уровня монетизации обеспечивают высокие темпы роста выручки "Циана", которые опережают расходы, что способствует повышению рентабельности бизнеса, - пишет эксперт. - Это подтверждает как в целом хороший финансовый профиль компании, так и ее дивидендные возможности. Наш таргет на горизонте двенадцати месяцев - 760 руб./акция".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.