.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Черкизово справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
.
26 ноября 2025 года 11:46
Акции Черкизово справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Черкизово" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты умеренно положительно оценивают финансовые результаты компании за 9М25, которые оказались лучше ожиданий. В то же время, отмечают они в комментарии, высокая долговая нагрузка давит на бизнес эмитента и его развитие. Инвестиционная программа на 2025 год сокращена из-за снижения субсидируемого финансирования и высокой стоимости заемного капитала. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЧЕРКИЗОВО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
26 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2670п по индексу МосБиржи на низких оборотах в ожидании новостей по Украине
Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании новостей вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта; фактором давления выступила умеренно просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2670 пунктов на низких оборотах торгов. читать дальше
.26 ноября 2025 года 19:11
Рубль в среду умеренно подорожал в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам ноября
Москва. 26 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подрос благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября. читать дальше
.26 ноября 2025 года 18:45
Банк ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 245 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. Эмитент представил финансовую отчетность за III квартал 2025 года по МСФО. Компания продолжила... читать дальше
.26 ноября 2025 года 18:14
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 64 рублей за штуку, говорится в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян. "Видим ускорение темпов роста выручки до 53% в 3К25, в том числе из-за эффекта низкой базы прошлого... читать дальше
.26 ноября 2025 года 17:40
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 3К25 по МСФО вышли лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты: чистая прибыль... читать дальше
.26 ноября 2025 года 17:07
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций Whoosh с прогнозной стоимостью на уровне 90 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент опубликовал слабую отчетность за третий квартал текущего года, констатируют эксперты инвестбанка. Выручка и EBITDA... читать дальше
.26 ноября 2025 года 16:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей NIO до $6,3 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 15%) на фоне ухудшения менеджментом компании прогнозов поставок и выручки на 4К25, сообщается в материале аналитиков. Эксперты... читать дальше
.26 ноября 2025 года 16:04
Катализаторов для роста котировок акций ПАО "Диасофт" на горизонте года не видно, говорится в комментарии аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ляйсян Седовой. "Результаты эмитента за второй квартал 2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий как по темпам роста выручки,... читать дальше
.26 ноября 2025 года 15:33
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 73 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Выручка эмитента за 9М25 превысила оценку аналитиков на 5%. Валовая прибыль и EBITDA выросли на 33%, а чистая прибыль... читать дальше
.26 ноября 2025 года 15:30
Рубль днем отыграл утреннее снижение и повышается в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам ноября
Москва. 26 ноября. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже днем в среду. Рубль, напротив, развернулся вверх и подрастает благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября. читать дальше
.26 ноября 2025 года 15:03
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 193 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал 2025 года по МСФО позитивно. Выручка биржи всего на 1%... читать дальше
.26 ноября 2025 года 14:28
Котировки палладия, вероятно, продолжат консолидацию в диапазоне $1340-1500 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Спотовые цены на платину и палладий выросли в текущем году примерно на 70% и 54% соответственно, констатирует эксперт. По... читать дальше
.26 ноября 2025 года 13:59
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" на текущем уровне, скорее всего, недооценены российским фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. "Мы расцениваем результаты эмитента за 3К25 в целом как нейтральные. Рост выручки нацеливает компанию на... читать дальше
.26 ноября 2025 года 13:35
"Финам" повысил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 34,36 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Китайский рынок в последние дни корректировался на фоне нескольких факторов: замедления... читать дальше
.26 ноября 2025 года 13:10
Триггеров для роста котировок акций "ВУШ Холдинга" в ближайшие месяцы не видно, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО. Компания указывает на восстановление прибыльности во втором полугодии, отмечая рост выручки в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.