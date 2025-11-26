Рубль утром слабо опускается в паре с юанем, несмотря на умеренно подрастающую нефть

Москва. 26 ноября. Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже на открытии торгов в среду. Рубль слегка дешевеет, несмотря на небольшое повышение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,111 руб. (+0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,58 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях пока может задержаться вблизи уровней 11-11,1 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие сюрпризов со стороны статистики из США цены на нефть марки Brent могут пока двигаться вблизи $62,5-63,5 за баррель в ожидании геополитических вводных.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после существенного снижения по итогам предыдущей сессии. Эталонные сорта нефти Brent и WTI во вторник упали на 1,4% и 1,5% соответственно.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск поднимается на 0,4%, до $62,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени 0,45%, до $58,2 за баррель.

Как сообщили накануне американские СМИ, украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которых она будет согласна урегулировать конфликт с РФ.

Завершение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок, что усугубит избыток предложения. Аналитики Deutsche Bank полагают, что излишек предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,9 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,3 млн баррелей.