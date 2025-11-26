Цены рублевых корпбондов в среду могут умеренно подрасти, отыгрывая новости на геополитическую тематику

Москва. 26 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно подрасти, отыгрывая сообщения относительно продвижения переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которой она будет согласна урегулировать конфликт с РФ, сообщил во вторник телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Украинцы согласились на мирную сделку", - приводит телеканал слова собеседника. Однако источник отметил, что еще остались "небольшие детали, с которыми нужно разобраться".

Президент США Дональд Трамп считает, что стороны близки к достижению договоренности по урегулированию на Украине. Трамп также сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф направится на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву с целью завершить составление плана по украинскому урегулированию. "В надежде доработать мирный план я распорядился, чтобы Уиткофф провел встречу с президентом Путиным в Москве, и в то же время министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинцами", - написал Трамп в соцсети X.

Осталось согласовать только некоторые аспекты мирного плана по урегулированию на Украине, отметил Трамп. По его словам, Украина могла бы пойти на то, чтобы уступить России территории, так как в противном случае рискует потерять их в ходе боевых действий. Страны Европы должны будут взять на себя существенную часть гарантий безопасности для Украины после завершения там конфликта, заявил президент США на борту своего самолета.

Кроме того, Трамп заявил во вторник, что может провести встречу с президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским только тогда, когда соглашение по украинскому урегулированию будет на завершающем этапе. "Я с нетерпением жду и надеюсь, что встречусь с президентом Зеленским и президентом Путиным в скором времени, но только тогда, когда сделка по завершению этой войны будет итоговой или будет на финальном этапе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что видит прогресс в усилиях по достижению мира на Украине. "В последние дни и часы мы наблюдаем уверенный и обнадеживающий прогресс", - написала глава ЕК в соцсети X во вторник после совещания участников "коалиции желающих", проходившего в формате видеоконференции. В своем сообщении она приветствовала участие в этом обсуждении госсекретаря США Марко Рубио, так как, по ее словам, "прочное трансатлантическое сотрудничество (...) приносит результаты". Председатель ЕК также пообещала "твердо поддерживать Украину на предстоящих переговорах".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Розничные продажи в США в сентябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%. Цены производителей в Штатах в сентябре повысились на 0,3% по сравнению с августом, как и ожидалось. В августе они снизились на 0,1%. В годовом выражении показатель в позапрошлом месяце поднялся на 2,7%, совпав прогнозами экспертов и повторив августовскую динамику.

Количество рабочих мест в частном секторе США за четыре недели по 8 ноября снижалось в среднем на 13,5 тыс. в неделю, говорится в отчете независимого поставщика аналитики по американскому рынку труда ADP Research. Предыдущий отчет показал, что занятость в стране за четыре недели по 1 ноября уменьшалась в среднем на 2,5 тыс. в неделю. Ухудшение ситуации на американском рынке труда связано с излишней жесткостью денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС), считает член ее совета управляющих Стивен Миран.

Миран в интервью Fox Business выразил опасения, что "если мы не продолжим снижать ставки и делать это в разумно высоком темпе", то безработица продолжит расти. В сентябре безработица в США увеличилась до 4,4% по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц, сообщило на прошлой неделе министерство труда.

Трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность снижения ставки ФРС на предстоящем в декабре заседании в 84,3% по сравнению с 50,1% неделей ранее.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают подъем: китайский рынок растет третьи торги подряд, японский, южнокорейский и австралийский - второй. Оптимизм инвесторов поддерживает, в том числе, позитивная динамика на американском рынке. Также инвесторы рассчитывают на улучшение отношений между США и Китаем после разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина, в котором затрагивались торговые вопросы.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК выросло на 1,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК поднялся на 2,3%. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,8%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после существенного снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,38%, до $62,72 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 1,4%, до $62,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени также на 0,38%, до $58,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,5%, до $57,95 за баррель.

Как сообщили накануне американские СМИ, украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которой она будет согласна урегулировать конфликт с РФ. Завершение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок, что усугубит избыток предложения. Аналитики Deutsche Bank полагают, что излишек предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки.

"Ключевой вопрос состоит в том, приведет ли перемирие к снятию санкций, - написал аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ. - Поскольку мирный план инициирован США, даже в самом оптимистичном сценарии только США смогут посодействовать восстановлению поставок российской нефти в такие страны, как Индия, за счет исключений или менее строгого надзора за соблюдением санкций".

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,9 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,433 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,794 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 ноября вырос всего на 0,02% и составил 118,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 1191,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+0,46%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,36%) и "РЖД-001P-20R" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,53%), "АФК Система-1Р-11" (-0,3%) и "РЖД-001P-03R" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Л-Старт" 27 ноября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Купоны квартальные. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 32% годовых, 3-4-го купонов - 31% годовых, 5-6-го купонов - 30% годовых, 7-8-го купонов - 29% годовых, 9-10-го купонов - 28% годовых, 11-12-го купонов - 27% годовых, 13-14-го купонов - 26% годовых, 15-16-го купонов - 25% годовых. В середине сентября компания завершила размещение дебютного выпуска облигаций на 500 млн рублей.

ПАО "Россети" (MOEX: FEES) установило объем размещения флоатера со сроком обращения 2,8 года (1020 дней) на уровне 35 млрд рублей (изначально он заявлялся в объеме 15 млрд рублей). Сбор заявок на флоатер прошел 25 ноября. Спред к ключевой ставке ЦБ по итогам маркетинга был зафиксирован на уровне 130 базисных пунктов. По облигациям серии 001Р-19R будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) зафиксировало объем выпуска 3-летних облигаций серии БО-П20 на уровне 1,5 млрд рублей. Компания установила ставку ежемесячных купонов на уровне 18,75% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 24-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 1,6 года. Сбор заявок на выпуск прошел 25 ноября. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 7-летних облигаций: серии 003Р-01 с фиксированными купонами и флоатер серии 003Р-02. Общий планируемый объем займов составит 5 млрд рублей. По "фиксу" предусмотрена оферта через 3 года, по флоатеру - через 2,5 года. Купоны по выпускам ежемесячные. Ориентир ставки купона облигаций серии 003Р-01 - не выше 17,50% годовых (доходность к оферте - не выше 18,98% годовых). Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 003Р-02 - не выше 350 базисных пунктов. Ставка купонов будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Техразмещение выпусков запланировано на 5 декабря. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера требуется статус квалифицированного инвестора.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 29-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 17,65% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставки 13-16-го купонов 10-летних облигаций серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей на уровне 18% годовых. Владельцы бондов могут требовать приобретения бумаг эмитентом в течение последних пяти рабочих дней 16-го купонного периода. Компания разместила выпуск в декабре 2022 года по ставке 10% годовых. Купоны квартальные.