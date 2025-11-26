Шансы на возвращение среднесрочных покупателей на рынок акций РФ сохраняются - "Велес Капитал"

Хорошие шансы на возвращение среднесрочных покупателей на российский рынок акций сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии вторника на фоне обнадеживающих геополитических новостей и сохранения перспективы заключения мирного соглашения по Украине вышли из минуса и вновь взяли курс на сопротивления 2760 пунктов и 1090 пунктов соответственно. Хорошие шансы на возвращение среднесрочных покупателей на рынок при поддержке геополитики сохраняются", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.