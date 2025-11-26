Прогнозная цена акций Циана - 905 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года составляет 905 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО.

Компания сообщила об увеличении темпов роста выручки ввиду увеличения числа сделок на рынке новостроек на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Факторы роста выручки - увеличение средней стоимости объявления, рост рекламной емкости и повышение тарифов.

"Циан" также уточнил прогнозы: рост выручки - 16-17% против 14-18% ранее, рентабельность по EBITDA скор. - 22-23% против более 20% ранее.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, которая является безусловным бенефициаром снижения ключевой ставки. Наша цель по акциям на двенадцать месяцев - 905 руб.", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.