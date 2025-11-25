Рынок акций РФ во вторник превысил 2685п по индексу МосБиржи на надеждах на прогресс в украинском урегулировании

Москва. 25 ноября. Российский рынок акций во вторник возобновил рост на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне известий западных СМИ о согласии Украины на условия США, сдерживающим фактором выступила вновь просевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $62 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2685 пунктов после дневного снижения к 2640 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2685,95 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1071,57 пункта (+1,1%); лидировали в росте акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,2%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 ноября, составил 78,9615 руб. (+4,13 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,3% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

Украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которой она будет согласна урегулировать конфликт с РФ, сообщил во вторник телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Украинцы согласились на мирную сделку", - приводит телеканал слова собеседника.

Однако источник отметил, что еще остались "небольшие детали, с которыми нужно разобраться".

По данным ABC News, обновленный план по урегулированию конфликта теперь состоит из 19 пунктов. В частности, он более не включает раздела, касающегося амнистии в отношении тех, кто совершил преступления в военное время, а также из него убраны ограничения на численность вооруженных сил Украины. Ранее другие СМИ сообщали, что из плана убрали и ряд других ключевых положений.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила во вторник, что США добились значительных успехов в урегулировании украинского конфликта, РФ и Украина подключились к переговорному процессу. "За минувшую неделю США достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив и Украину, и Россию за стол переговоров", - написала она во вторник в соцсети X.

В то же время, по словам Левитт, "есть несколько деликатных, но решаемых вопросов, с которыми надо разобраться и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США".

Ранее во вторник телеканал СBS со ссылкой на двух американских чиновников и двух дипломатов сообщил, что министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби, где ведет консультации по украинскому урегулированию с российскими официальными лицами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил во вторник, что Москва ожидает от Вашингтона промежуточной версии плана по урегулированию на Украине, согласованной с европейцами и украинцами. Лавров добавил, что РФ не получала план США по официальным каналам.

По сообщениям западных СМИ, изначально администрация США представила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. Согласно публикациям, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности украинских вооруженных сил.

Кроме того, западные СМИ публиковали ответный план ЕС, который, в частности, не вводит запрет на вступление Украины в НАТО и ограничения на размер ее армии, подразумевает ее вступление в ЕС и немедленное прекращение огня.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи во вторник торговался волатильно на поступающих геополитических новостях, к вечеру среди них выделились сообщения CBS News о том, что Украина согласилась на мирный план США. На этом фоне индекс МосБиржи направился в сторону рубежа 2700 пунктов.

Цена нефти Brent между тем продолжила падать, рубль несколько снизил давление на инвалюты. На китайских биржах настроения улучшились после телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. На американском рынке новые заявления представителей ФРС укрепили ожидания снижения процентных ставок в декабре.

В среду в США выйдет предварительная оценка ВВП за III квартал и "Бежевая книга" ФРС, ЕЦБ опубликует отчет о финансовой стабильности, Росстат выпустит отчет по инфляции с 18 по 24 ноября. "Московская биржа", "Диасофт" (MOEX: DIAS) представят финансовые отчеты. Общий вектор российского рынка продолжает определять геополитика. Прогноз индекса МосБиржи на среду - колебания в коридоре 2620-2750 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что рынок акций РФ вернулся к росту после того, как стало известно, что Украина в целом принимает мирный план США за исключением "некоторых незначительных деталей".

Индекс МосБиржи вечером превысил 2685 пунктов, а на максимуме индикатор достигал отметки 2695 пунктов, при этом ажиотажа покупателей на рынке не наблюдается. Объем торгов составляет около половины от среднедневного в октябре, поскольку инвесторы сохраняют осторожность.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к вечеру вернулся к росту после сообщений СМИ о согласии Украины на условия мирного соглашения, но воздержался от покорения максимумов этой недели.

На западных фондовых площадках во вторник преобладали оптимистичные настроения, которые обошли стороной некоторых эмитентов IT-сектора США. Ключевым индикаторам, однако, еще предстоит преодолеть важные краткосрочные сопротивления. Индексы МосБиржи и РТС на фоне обнадеживающих геополитических новостей и сохранения перспектив заключения мирного соглашения по Украине вышли из "минуса" и вновь взяли курс на сопротивления 2760 пунктов и 1090 пунктов соответственно. Хорошие шансы на возвращение среднесрочных покупателей на рынок при поддержке геополитики сохраняются, считает Кожухова.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций РФ стал более скептичен по поводу скорого разрешения конфликта на Украине, так как прежние инициативы США по урегулированию несколько раз уже проваливались.

Сильный рост рынка возможен уже по факту продвижения переговоров, а ожидания стали играть меньшую роль, считает аналитик. В макроэкономическом поле также появляются неплохие новости: министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у Банка России сейчас появляется больше возможностей для снижения ключевой ставки. Однако сам ЦБ неоднократно заявлял, что один из главных ориентиров по снижению ставки - это инфляционные ожидания, а они растут.

Индекс МосБиржи пока остается в боковике 2600-2700 пунктов до прояснения политических событий. В случае провала политических ожиданий возможно возвращение к значениям 2500 пунктов и ниже, считает Лозовой.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), вышла в "плюс" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,7-0,9%) и нет единого вектора в США (индексы S&P500 и Dow к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,7%, Nasdaq просел на 0,6%).

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в ноябре вырос до 112,4 пункта по сравнению со 109,8 пункта в предыдущий месяц, по данным ЦБ страны. Это максимальный показатель за восемь лет. Инфляционные ожидания населения на год вперед сейчас находятся на уровне 2,6%, на долгосрочный период (три-пять лет) - 2,5%.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до 88,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индекса составляло 95,5 пункта, а не 94,6 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 93,4 пункта с объявленного ранее октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены ускорили снижение после роста в начале недели.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,71 за баррель (-2,6% и +1,3% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $57,22 за баррель (-2,7% и +1,3% в понедельник).

В центре внимания трейдеров остаются усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. Предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов претерпел изменения после обсуждений в Женеве и был сокращен до 19 пунктов, сообщило в понедельник издание The Washington Post со ссылкой на источник.

Урегулирование конфликта на Украине может в перспективе привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок.

В Deutsche Bank ожидают, что избыток предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки. Аналитики банка не видят факторов, которые способствовали бы формированию дефицита на рынке даже к 2027 году. "Перспективы на 2026 год остаются "медвежьими", - говорится в аналитической записке Deutsche Bank.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказывают возросшие ожидания снижения процентной ставки Федрезерва, что может стимулировать рост экономики и спрос на нефть, отмечает Reuters.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+11,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,8%), "Русагро" (MOEX: RAGR) (+5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,9% и +8,8% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+3,3%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,1%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,8%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,1%) в январе-сентябре 2025 года снизило чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза к уровню аналогичного периода прошлого года, до 2,1 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Банк России зарегистрировал допэмиссию розничной сети "Новабев групп" (MOEX: BELU) (+1,4%) (один из ведущих производителей и дистрибьюторов алкоголя в РФ) - компании "ВинЛаб", готовящейся к IPO. Согласно сообщению регулятора, дополнительный выпуск будет размещен путем открытой подписки.

Как сообщалось в отчетности "Новабев групп" за первое полугодие, решение о преобразовании АО "ВинЛаб" в ПАО было принято на внеочередном собрании акционеров компании. "Также было принято решение увеличить уставный капитал компании путем дополнительного выпуска обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций", - говорилось в документе. "ВинЛаб" полностью принадлежит "Новабев групп". В апреле этого года компания провела дробление акций, в результате которого одна акция номинальной стоимостью 100 рублей была конвертирована в 1000 акций той же категории номиналом 0,1 рубля. В начале апреля 2025 года совет директоров "Новабев групп" принял решение о возможном проведении IPO "ВинЛаба" в среднесрочной перспективе.

Снизились во вторник акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,1%, до 91,56 рубля), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-2%).

Акции ПАО "ВУШ холдинг" снизились после публикации финансовой отчетности компании за III квартал 2025 года. Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" от услуг кикшеринга в III квартале составила 5,4 млрд рублей, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль в III квартале упала в 3,6 раза, до 730 млн рублей.

МКПАО "Циан" (MOEX: CIAN) (-0,7%) повысило собственный прогноз по рентабельности скорректированной EBITDA и ожидает этот показатель на уровне 22-23%, сообщила компания. Также компания уточнила прогноз роста выручки по верхней границе и теперь ожидает повышения на 16-17%. Ранее компания прогнозировала рост выручки в диапазоне 14-18% по отношению к 2024 году. Рентабельность по скорректированной EBITDA ожидалась на уровне более 20%.

Выручка "Циан" по итогам 2024 года выросла на 12% - до 13 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 15% - до 3,2 млрд рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 24,7%.

Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (-0,7%, до 51,19 рубля) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 года в размере 0,27 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. На выплату дивидендов в целом планируется направить 315,3 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,27 млрд рублей (из них 9,36 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,1 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,34 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).