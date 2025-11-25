Рубль во вторник умеренно подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после почти недельного роста

Москва. 25 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел в рамках коррекции после почти недельного роста, в ходе которого его котировки обновили максимальные отметки с середины октября.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам месяца. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,105 руб., что на 9,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара 26 ноября на 4,13 копейки, до 78,9615 руб./$1, и опустил курс евро на 39,74 копейки, до 90,9698 руб./EUR1.

"Валюты немного отжались от недельных минимумов, что можно связать с некоторым охлаждением геополитического энтузиазма. Тем не менее доллар остается ниже 80, а юань не превышает 11,15 руб. Восстановление валют сдерживается налоговым периодом ноября, и импульсы укрепления рубля в ближайшие дни еще вполне возможны. Фундаментально картина для рубля может ухудшаться по мере приближения конца года - импорт и спрос граждан на валюту перед праздниками всегда растет, экспортные доходы могут сокращаться, а ключевая ставка ЦБ может быть снижена до 16% в декабре. Тем не менее, если реализуется благоприятный сценарий в геополитике, курсы валют к январю будут не сильно выше текущих - 82-83 рубля за доллар, 11,3-11,4 рубля за юань. А краткосрочно ждем 78,5-80,5 и 10,9-11,2 соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Падение цен на нефть усилилось вечером во вторник на новых сообщениях о переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 2,6%, до $61,7 за баррель. Фьючерсы на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 2,74%, до $57,22 за баррель.

В понедельник контракты на обе марки нефти подорожали на 1,3%, получив поддержку от общего усиления аппетита к риску, а также сомнений относительно возможности скорого завершения конфликта на Украине.

Украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которых она будет согласна урегулировать конфликт с РФ, сообщил во вторник телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Источник отметил, что еще остались "небольшие детали, с которыми нужно разобраться".

По данным ABC News, обновленный план по урегулированию конфликта теперь состоит из 19 пунктов вместо прежних . В частности, он более не включает раздела, касающегося амнистии в отношении тех, кто совершил преступления в военное время, а также из него убраны ограничения на численность вооруженных сил Украины. Ранее другие СМИ сообщали, что из плана убрали и ряд других ключевых положений.

Завершение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок, что усугубит избыток предложения. Аналитики Deutsche Bank ожидают, что излишек предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки.

В Deutsche Bank ожидают, что избыток предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки. Аналитики банка не видят факторов, которые способствовали бы формированию дефицита на рынке даже к 2027 году. "Перспективы на 2026 год остаются медвежьими", - говорится в аналитической записке Deutsche Bank.

Банк России во вторник, 25 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 2 трлн 850 млрд рублей (при лимите 2 трлн 850 млрд рублей и спросе 4 трлн 511,706 млрд рублей) в среднем по ставке 16,52% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 18 ноября, ЦБ разместил 2 трлн 830 млрд рублей (при лимите 2 трлн 830 млрд рублей и спросе 4 трлн 560,824 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 ноября осталась на прежнем уровне - 16,24% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца опустились во вторник на 1 базисный пункт - до 16,46% и 17,14% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на три базисных пункта и составила 18,86% годовых.