Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Ведомства актуализируют стратегию автопрома до 2035 года
Актуализированная стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года предполагает стимулирование объемов реализации, повышение технической оснащенности автомобилей и рост доли отечественной продукции на рынке до 80%. Как сообщил...
 
На оборудование для микроэлектроники выделят 3 млрд руб.
Минпромторг начнет компенсировать компаниям - производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Максимальный размер компенсации составит 50 млн руб. на...
 
Объем выдачи новых микрозаймов сокращается
Объем выдачи микрозаймов в 3-мм квартале показал снижение, причем преимущественно за счет кэптивных игроков - дочерних структур банков и маркетплейсов. Несмотря на то что их доля в выдаче сейчас превышает 60%, постепенно рост этого сегмента...
 
25 ноября 2025 года 19:29

Рубль во вторник умеренно подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после почти недельного роста

Москва. 25 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел в рамках коррекции после почти недельного роста, в ходе которого его котировки обновили максимальные отметки с середины октября.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам месяца. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,105 руб., что на 9,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара 26 ноября на 4,13 копейки, до 78,9615 руб./$1, и опустил курс евро на 39,74 копейки, до 90,9698 руб./EUR1.

"Валюты немного отжались от недельных минимумов, что можно связать с некоторым охлаждением геополитического энтузиазма. Тем не менее доллар остается ниже 80, а юань не превышает 11,15 руб. Восстановление валют сдерживается налоговым периодом ноября, и импульсы укрепления рубля в ближайшие дни еще вполне возможны. Фундаментально картина для рубля может ухудшаться по мере приближения конца года - импорт и спрос граждан на валюту перед праздниками всегда растет, экспортные доходы могут сокращаться, а ключевая ставка ЦБ может быть снижена до 16% в декабре. Тем не менее, если реализуется благоприятный сценарий в геополитике, курсы валют к январю будут не сильно выше текущих - 82-83 рубля за доллар, 11,3-11,4 рубля за юань. А краткосрочно ждем 78,5-80,5 и 10,9-11,2 соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Падение цен на нефть усилилось вечером во вторник на новых сообщениях о переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 2,6%, до $61,7 за баррель. Фьючерсы на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 2,74%, до $57,22 за баррель.

В понедельник контракты на обе марки нефти подорожали на 1,3%, получив поддержку от общего усиления аппетита к риску, а также сомнений относительно возможности скорого завершения конфликта на Украине.

Украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которых она будет согласна урегулировать конфликт с РФ, сообщил во вторник телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Источник отметил, что еще остались "небольшие детали, с которыми нужно разобраться".

По данным ABC News, обновленный план по урегулированию конфликта теперь состоит из 19 пунктов вместо прежних . В частности, он более не включает раздела, касающегося амнистии в отношении тех, кто совершил преступления в военное время, а также из него убраны ограничения на численность вооруженных сил Украины. Ранее другие СМИ сообщали, что из плана убрали и ряд других ключевых положений.

Завершение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок, что усугубит избыток предложения. Аналитики Deutsche Bank ожидают, что излишек предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки.

В Deutsche Bank ожидают, что избыток предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки. Аналитики банка не видят факторов, которые способствовали бы формированию дефицита на рынке даже к 2027 году. "Перспективы на 2026 год остаются медвежьими", - говорится в аналитической записке Deutsche Bank.

Банк России во вторник, 25 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 2 трлн 850 млрд рублей (при лимите 2 трлн 850 млрд рублей и спросе 4 трлн 511,706 млрд рублей) в среднем по ставке 16,52% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 18 ноября, ЦБ разместил 2 трлн 830 млрд рублей (при лимите 2 трлн 830 млрд рублей и спросе 4 трлн 560,824 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 ноября осталась на прежнем уровне - 16,24% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца опустились во вторник на 1 базисный пункт - до 16,46% и 17,14% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на три базисных пункта и составила 18,86% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


26 ноября 2025 года 09:16
Прогнозная цена акций Циана - 905 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года составляет 905 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. Компания сообщила об увеличении темпов роста выручки ввиду увеличения числа сделок...    читать дальше
25 ноября 2025 года 19:31
Рынок акций РФ во вторник превысил 2685п по индексу МосБиржи на надеждах на прогресс в украинском урегулировании
Москва. 25 ноября. Российский рынок акций во вторник возобновил рост на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне известий западных СМИ о согласии Украины на условия США, сдерживающим фактором выступила вновь просевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $62 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2685 пунктов после дневного снижения к 2640 пунктам.    читать дальше
25 ноября 2025 года 19:03
Прогнозная цена акций Яндекса - 6684 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года составляет 6684 рубля за штуку, прогнозируют аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Текущей осенью доля эмитента в поисковых запросах превысила 71%, обеспечивая доходы от рекламы, также они запустил и развивает более тридцати...    читать дальше
25 ноября 2025 года 18:37
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ЕвроТранса"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", открытую 9 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в материале аналитиков. "Сейчас наша краткосрочная целевая цена (до 9 января 2026 года) в 140 руб. за акцию предполагает...    читать дальше
25 ноября 2025 года 18:06
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает инвесткейс Whoosh
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает инвестиционный кейс сервиса кикшеринга и микромобильности Whoosh, сообщается в комментарии аналитиков. Финансовые показатели эмитента (9М25) остаются под давлением в связи со снижением числа поездок, роста себестоимости и финансовых расходов в отчетном...    читать дальше
25 ноября 2025 года 17:34
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Эмитент представил сильные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года, констатирует...    читать дальше
25 ноября 2025 года 17:02
"Финам" повысил прогнозную цену паев SPDR S&P; Kensho New Economies Composite ETF до $77,12
"Финам" повысил прогнозную стоимость паев SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF до $77,12 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,1% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Рынок IТ-технологий в последний год...    читать дальше
25 ноября 2025 года 16:30
"БКС МИ" повысил оценку акций XPeng до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций китайского автопроизводителя XPeng до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Котировки бумаг эмитента заметно просели в цене после отчетности: инвесторов разочаровали прогнозы на IV квартал. Однако мы считаем, что...    читать дальше
25 ноября 2025 года 15:48
Акции Озон Фармацевтики по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок, прогнозная стоимость бумаг - 66 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент показал уверенное восстановление в третьем квартале 2025 года, закрепив тренд...    читать дальше
25 ноября 2025 года 15:27
Рубль днем усилил снижение в паре с юанем в рамках коррекции после почти недельного роста
Москва. 25 ноября. Китайский юань ускорил темпы повышения на Московской бирже днем во вторник. Рубль, напротив, усилил коррекционное снижение после почти недельного роста, в ходе которого его котировки обновили максимальные отметки с середины октября.    читать дальше
25 ноября 2025 года 15:18
"Финам" повысил прогнозную цену акций Walmart до $94,1
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. с $68,9 до $94,1 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Рейтинг данных бумаг также повышен до "держать". Акции эмитента продолжают привлекать внимание инвесторов на фоне усиливающейся...    читать дальше
25 ноября 2025 года 14:53
Бумаги ФосАгро в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
маги ПАО "ФосАгро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Результаты компании по итогам 9М25 вышли в рамках ожиданий экспертов, высокие цены на фосфорные удобрения позволили увеличить финансовые показатели...    читать дальше
25 ноября 2025 года 14:25
Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций Циана
Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликовал сильную отчетность за 3К25 по МСФО и улучшил прогноз на 2025 год, что позитивно, отмечают эксперты. "Компания торгуется по мультипликаторам более...    читать дальше
25 ноября 2025 года 13:47
SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций ЛУКОЙЛа
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитиков. Совет директоров компании рекомендовал распределить промежуточную выплату - 397 рублей на акцию с доходностью около 7,2%. Это хороший сигнал рынку, отмечают эксперты: эмитент...    читать дальше
25 ноября 2025 года 13:17
"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровнях 530,86 рубля и 512,85 рубля за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг остается "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка учитывает повышенную, но...    читать дальше
