Прогнозная цена акций Яндекса - 6684 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года составляет 6684 рубля за штуку, прогнозируют аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Текущей осенью доля эмитента в поисковых запросах превысила 71%, обеспечивая доходы от рекламы, также они запустил и развивает более тридцати цифровых сервисов, которые используются ежедневно: доставка, билеты, каршеринг, такси, голосовой помощник и другие, отмечают эксперты.

"Яндекс" направляет прибыль в инновационные разработки, так его лидерство в отрасли постоянно укрепляется, указывают они.

Отчет компании за 9М25 показал уверенную положительную динамику по всем ключевым показателям.

Факторы поддержки акций:

- "Яндекс" выплачивает дивиденды с 2024 года.

- Чистая прибыль базовых сегментов стабильно растет.

- Мультипликаторы остаются ниже средних для IT-отрасли: P/E - 10,1, EV/EBITDA - 6,3. Это делает бумаги привлекательными для покупки "здесь и сейчас".

Факторы риска для бумаг:

- Дефицит IT-кадров.

- Рост страховых взносов за сотрудников IT-компаний с 7,6% до 15% в 2026 году.

- Закон о локализации такси с 1 марта 2026 года: "Яндекс Такси" может потерять до 50% водителей-самозанятых на иномарках.

- Некоторые сегменты остаются убыточными. Например, сегмент автономных технологий показал за 9М25 убыток по скорр. EBITDA в 10,5 млрд руб.

"Эмитент сохраняет свой прогноз по ежегодному росту выручки на 21% и EBITDA на 30% до 2029 года, и пока ему удается превосходить заявленные темпы. Наши аналитики высоко оценивают перспективы акций с целевой ценой на горизонте года в 6684 рублей", - говорится в обзоре экспертов телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.