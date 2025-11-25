Nasdaq вырос на 2,7%

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник, Nasdaq подскочил на 2,7%. Фондовые индексы стран АТР растут во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник утром, Brent торгуется у $63,2 за баррель.

Рынок акций США завершил торги в понедельник ростом, Nasdaq Composite показал лучшую динамику с мая, поднявшись на 2,7% на фоне новой волны оптимизма в отношении перспектив ИИ-разработок.

Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG) увеличилась на 6,3%. На прошлой неделе Google (входит в Alphabet) представила новую ИИ-модель Gemini 3, и отзывы экспертов показывают, что она выигрывает в сравнении с конкурентами, в том числе с ChatGPT.

Стоимость бумаг Broadcom (SPB: AVGO) Inc. подскочила на 11,1%, Micron Technology - на 8%, Palantir Technologies - на 4,9%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 5,5%.

ADR Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подорожали на 4,7% на сообщении компании о том, что число скачиваний ее ИИ-приложения Qwen за первую неделю превысило 10 млн.

Акции Tesla (SPB: TSLA) выросли в цене на 6,8%. Глава компании Илон Маск сообщил в соцсети X, что Tesla близка к завершению разработки ИИ-чипа A15, и ее специалисты планируют начать работу над следующей версией чипа - A16.

Аналитики Deutsche Bank ожидают подъема фондового индекса S&P 500 до 8000 пунктов к концу следующего года, в том числе благодаря импульсу, связанному с ИИ-разработками. Эксперты HSBC полагают, что S&P 500 завершит следующий год на уровне 7500 пунктов, также отмечая перспективы роста, связанные с ИИ.

Эта неделя для рынка акций США будет неполной: в четверг биржи закрыты по случаю Дня благодарения, а в пятницу работают в укороченном режиме.

Поддержку рынку в понедельник также оказал рост ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре. Главы Федеральных резервных банков Нью-Йорка и Сан-Франциско Джон Уильямс и Мэри Дейли, а также член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер, высказались в поддержку уменьшения ставки американским ЦБ на следующем заседании, которое пройдет 9-10 декабря.

Вероятность такого шага теперь оценивается трейдерами почти в 85% против 42% неделю назад, по данным CME FedWatch.

Инвесторы ждут публикации на этой неделе ряда статданных, в частности, во вторник будут обнародованы отчеты о динамике розничных продаж и цен производителей за сентябрь.

Министерство труда США на прошлой неделе предупредило, что не будет публиковать отчет о динамике потребительских цен (индекс CPI) за октябрь, поскольку не может ретроспективно получить ряд данных, которые не были собраны в период шатдауна. Отчет по инфляции за ноябрь выйдет 18 декабря, то есть уже после заседания ФРС.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones в понедельник стали акции Merck & Co. (SPB: MRK) (+2,7%). Аналитики Wells Fargo (SPB: WFC) улучшили рекомендацию для бумаг фармкомпании до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Уверенный рост также показали акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+2,5%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+2,3%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+2,2%). В то же время заметно подешевели бумаги Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (-2,6%), Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (-2,5%).

Котировки акций компаний медицинского страхования выросли на сообщении Politico о том, что Белый дом намерен продлить на два года субсидии на медицинское обслуживание в рамках программы Affordable Care Act, срок действия которых истекает в следующем месяце. Акции Oscar Health подскочили в цене на 22,3%, Centene Corp. - на 4,6%.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник вырос на 0,44% - до 46448,27 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,55% - до 6705,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 2,69%, составив 22872,01 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник повышаются вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:14 МСК выросло на 0,2%.

В число лидеров подъема входят акции чипмейкеров Advantest (+3,8%) и Tokyo Electron (+3,5%). Стоимость автопроизводителей Nissan и Honda повысилась на 1,2% и 0,4% соответственно.

В то же время цена акций инвестиционно-технологической компании SoftBank Group упала на 9,4%, они показывают самое существенное снижение среди компонентов Nikkei 225.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:14 МСК вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

На Гонконгской фондовой бирже локомотивом подъема выступают бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810), подорожавшие на 4,7%, и алюминиевой China Hongqiao Group, показавшие рост на 4,1%. Кроме того, существенно повысилась стоимость фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group и Sino Biopharmaceutical - на 3,7% и 3,4% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,1%, девелопера Longfor - на 2,7%, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 2,2%.

Котировки бумаг автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) и BYD увеличились на 0,8% и 1,1% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1%, интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 2,5%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК поднялся на 0,2%.

Индекс потребительского доверия в стране в ноябре вырос до 112,4 пункта по сравнению со 109,8 пункта в предыдущий месяц, по данным Банка Кореи. Это максимальный показатель за восемь лет. Инфляционные ожидания населения на год вперед сейчас находятся на уровне 2,6%, на долгосрочный период (три-пять лет) - 2,5%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,1%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,5%, сталелитейной Posco - на 0,2%, KB Financial Group - на 1,2%.

Между тем бумаги автопроизводителя Hyundai Motor дешевеют на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,8% и 2,3% соответственно. Также подорожали акции золотодобывающих компаний Greatland Resources (+5,4%), Genesis Minerals (+5%) и Bellevue Gold (+4,2%). Это обусловлено повышением цен на металлы.

При этом котировки бумаг крупнейших банков страны снизились: Commonwealth Bank of Australia - на 1,2%, Westpac - на 0,1%, ANZ и National Australia Bank - на 0,3%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск опускается на $0,22 (0,35%), до $63,15 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,81 (1,3%), до $63,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,17 (0,29%), до $58,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,78 (1,3%), до $58,84 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. Предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов претерпел изменения после обсуждений в Женеве и был сокращен до 19 пунктов, сообщило в понедельник издание The Washington Post со ссылкой на источник.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента настроены оптимистично после переговоров в Швейцарии. Она отметила, что разногласия остаются всего по паре пунктов.

Любой прогресс в мирных переговорах будет оказывать понижательное давление на нефтяные цены, устраняя ключевой риск, связанный с поставками, написал аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон.

Урегулирование конфликта на Украине может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок.

В Deutsche Bank ожидают, что избыток предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки. Аналитики банка не видят факторов, которые способствовали бы формированию дефицита на рынке даже к 2027 году. "Перспективы на 2026 год остаются медвежьими", - говорится в аналитической записке Deutsche Bank.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказывают возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, отмечает Reuters. Смягчение денежно-кредитной политики может стимулировать рост экономики и спрос на нефть.