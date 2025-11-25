.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Ведомства актуализируют стратегию автопрома до 2035 года
Актуализированная стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года предполагает стимулирование объемов реализации, повышение технической оснащенности автомобилей и рост доли отечественной продукции на рынке до 80%. Как сообщил...
 
На оборудование для микроэлектроники выделят 3 млрд руб.
Минпромторг начнет компенсировать компаниям - производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Максимальный размер компенсации составит 50 млн руб. на...
 
Объем выдачи новых микрозаймов сокращается
Объем выдачи микрозаймов в 3-мм квартале показал снижение, причем преимущественно за счет кэптивных игроков - дочерних структур банков и маркетплейсов. Несмотря на то что их доля в выдаче сейчас превышает 60%, постепенно рост этого сегмента...
 
25 ноября 2025 года 09:11

Nasdaq вырос на 2,7%

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник, Nasdaq подскочил на 2,7%. Фондовые индексы стран АТР растут во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник утром, Brent торгуется у $63,2 за баррель.

Рынок акций США завершил торги в понедельник ростом, Nasdaq Composite показал лучшую динамику с мая, поднявшись на 2,7% на фоне новой волны оптимизма в отношении перспектив ИИ-разработок.

Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG) увеличилась на 6,3%. На прошлой неделе Google (входит в Alphabet) представила новую ИИ-модель Gemini 3, и отзывы экспертов показывают, что она выигрывает в сравнении с конкурентами, в том числе с ChatGPT.

Стоимость бумаг Broadcom (SPB: AVGO) Inc. подскочила на 11,1%, Micron Technology - на 8%, Palantir Technologies - на 4,9%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 5,5%.

ADR Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подорожали на 4,7% на сообщении компании о том, что число скачиваний ее ИИ-приложения Qwen за первую неделю превысило 10 млн.

Акции Tesla (SPB: TSLA) выросли в цене на 6,8%. Глава компании Илон Маск сообщил в соцсети X, что Tesla близка к завершению разработки ИИ-чипа A15, и ее специалисты планируют начать работу над следующей версией чипа - A16.

Аналитики Deutsche Bank ожидают подъема фондового индекса S&P 500 до 8000 пунктов к концу следующего года, в том числе благодаря импульсу, связанному с ИИ-разработками. Эксперты HSBC полагают, что S&P 500 завершит следующий год на уровне 7500 пунктов, также отмечая перспективы роста, связанные с ИИ.

Эта неделя для рынка акций США будет неполной: в четверг биржи закрыты по случаю Дня благодарения, а в пятницу работают в укороченном режиме.

Поддержку рынку в понедельник также оказал рост ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре. Главы Федеральных резервных банков Нью-Йорка и Сан-Франциско Джон Уильямс и Мэри Дейли, а также член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер, высказались в поддержку уменьшения ставки американским ЦБ на следующем заседании, которое пройдет 9-10 декабря.

Вероятность такого шага теперь оценивается трейдерами почти в 85% против 42% неделю назад, по данным CME FedWatch.

Инвесторы ждут публикации на этой неделе ряда статданных, в частности, во вторник будут обнародованы отчеты о динамике розничных продаж и цен производителей за сентябрь.

Министерство труда США на прошлой неделе предупредило, что не будет публиковать отчет о динамике потребительских цен (индекс CPI) за октябрь, поскольку не может ретроспективно получить ряд данных, которые не были собраны в период шатдауна. Отчет по инфляции за ноябрь выйдет 18 декабря, то есть уже после заседания ФРС.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones в понедельник стали акции Merck & Co. (SPB: MRK) (+2,7%). Аналитики Wells Fargo (SPB: WFC) улучшили рекомендацию для бумаг фармкомпании до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Уверенный рост также показали акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+2,5%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+2,3%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+2,2%). В то же время заметно подешевели бумаги Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (-2,6%), Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (-2,5%).

Котировки акций компаний медицинского страхования выросли на сообщении Politico о том, что Белый дом намерен продлить на два года субсидии на медицинское обслуживание в рамках программы Affordable Care Act, срок действия которых истекает в следующем месяце. Акции Oscar Health подскочили в цене на 22,3%, Centene Corp. - на 4,6%.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник вырос на 0,44% - до 46448,27 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,55% - до 6705,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 2,69%, составив 22872,01 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник повышаются вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:14 МСК выросло на 0,2%.

В число лидеров подъема входят акции чипмейкеров Advantest (+3,8%) и Tokyo Electron (+3,5%). Стоимость автопроизводителей Nissan и Honda повысилась на 1,2% и 0,4% соответственно.

В то же время цена акций инвестиционно-технологической компании SoftBank Group упала на 9,4%, они показывают самое существенное снижение среди компонентов Nikkei 225.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:14 МСК вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

На Гонконгской фондовой бирже локомотивом подъема выступают бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810), подорожавшие на 4,7%, и алюминиевой China Hongqiao Group, показавшие рост на 4,1%. Кроме того, существенно повысилась стоимость фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group и Sino Biopharmaceutical - на 3,7% и 3,4% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,1%, девелопера Longfor - на 2,7%, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 2,2%.

Котировки бумаг автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) и BYD увеличились на 0,8% и 1,1% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1%, интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 2,5%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК поднялся на 0,2%.

Индекс потребительского доверия в стране в ноябре вырос до 112,4 пункта по сравнению со 109,8 пункта в предыдущий месяц, по данным Банка Кореи. Это максимальный показатель за восемь лет. Инфляционные ожидания населения на год вперед сейчас находятся на уровне 2,6%, на долгосрочный период (три-пять лет) - 2,5%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,1%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,5%, сталелитейной Posco - на 0,2%, KB Financial Group - на 1,2%.

Между тем бумаги автопроизводителя Hyundai Motor дешевеют на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,8% и 2,3% соответственно. Также подорожали акции золотодобывающих компаний Greatland Resources (+5,4%), Genesis Minerals (+5%) и Bellevue Gold (+4,2%). Это обусловлено повышением цен на металлы.

При этом котировки бумаг крупнейших банков страны снизились: Commonwealth Bank of Australia - на 1,2%, Westpac - на 0,1%, ANZ и National Australia Bank - на 0,3%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск опускается на $0,22 (0,35%), до $63,15 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,81 (1,3%), до $63,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,17 (0,29%), до $58,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,78 (1,3%), до $58,84 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. Предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов претерпел изменения после обсуждений в Женеве и был сокращен до 19 пунктов, сообщило в понедельник издание The Washington Post со ссылкой на источник.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента настроены оптимистично после переговоров в Швейцарии. Она отметила, что разногласия остаются всего по паре пунктов.

Любой прогресс в мирных переговорах будет оказывать понижательное давление на нефтяные цены, устраняя ключевой риск, связанный с поставками, написал аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон.

Урегулирование конфликта на Украине может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок.

В Deutsche Bank ожидают, что избыток предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки. Аналитики банка не видят факторов, которые способствовали бы формированию дефицита на рынке даже к 2027 году. "Перспективы на 2026 год остаются медвежьими", - говорится в аналитической записке Deutsche Bank.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказывают возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, отмечает Reuters. Смягчение денежно-кредитной политики может стимулировать рост экономики и спрос на нефть.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


26 ноября 2025 года 09:16
Прогнозная цена акций Циана - 905 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года составляет 905 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. Компания сообщила об увеличении темпов роста выручки ввиду увеличения числа сделок...    читать дальше
25 ноября 2025 года 19:31
Рынок акций РФ во вторник превысил 2685п по индексу МосБиржи на надеждах на прогресс в украинском урегулировании
Москва. 25 ноября. Российский рынок акций во вторник возобновил рост на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне известий западных СМИ о согласии Украины на условия США, сдерживающим фактором выступила вновь просевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $62 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2685 пунктов после дневного снижения к 2640 пунктам.    читать дальше
25 ноября 2025 года 19:29
Рубль во вторник умеренно подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после почти недельного роста
Москва. 25 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел в рамках коррекции после почти недельного роста, в ходе которого его котировки обновили максимальные отметки с середины октября.    читать дальше
25 ноября 2025 года 19:03
Прогнозная цена акций Яндекса - 6684 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года составляет 6684 рубля за штуку, прогнозируют аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Текущей осенью доля эмитента в поисковых запросах превысила 71%, обеспечивая доходы от рекламы, также они запустил и развивает более тридцати...    читать дальше
25 ноября 2025 года 18:37
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ЕвроТранса"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", открытую 9 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в материале аналитиков. "Сейчас наша краткосрочная целевая цена (до 9 января 2026 года) в 140 руб. за акцию предполагает...    читать дальше
25 ноября 2025 года 18:06
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает инвесткейс Whoosh
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает инвестиционный кейс сервиса кикшеринга и микромобильности Whoosh, сообщается в комментарии аналитиков. Финансовые показатели эмитента (9М25) остаются под давлением в связи со снижением числа поездок, роста себестоимости и финансовых расходов в отчетном...    читать дальше
25 ноября 2025 года 17:34
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Эмитент представил сильные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года, констатирует...    читать дальше
25 ноября 2025 года 17:02
"Финам" повысил прогнозную цену паев SPDR S&P; Kensho New Economies Composite ETF до $77,12
"Финам" повысил прогнозную стоимость паев SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF до $77,12 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,1% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Рынок IТ-технологий в последний год...    читать дальше
25 ноября 2025 года 16:30
"БКС МИ" повысил оценку акций XPeng до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций китайского автопроизводителя XPeng до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Котировки бумаг эмитента заметно просели в цене после отчетности: инвесторов разочаровали прогнозы на IV квартал. Однако мы считаем, что...    читать дальше
25 ноября 2025 года 15:48
Акции Озон Фармацевтики по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок, прогнозная стоимость бумаг - 66 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент показал уверенное восстановление в третьем квартале 2025 года, закрепив тренд...    читать дальше
25 ноября 2025 года 15:27
Рубль днем усилил снижение в паре с юанем в рамках коррекции после почти недельного роста
Москва. 25 ноября. Китайский юань ускорил темпы повышения на Московской бирже днем во вторник. Рубль, напротив, усилил коррекционное снижение после почти недельного роста, в ходе которого его котировки обновили максимальные отметки с середины октября.    читать дальше
25 ноября 2025 года 15:18
"Финам" повысил прогнозную цену акций Walmart до $94,1
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. с $68,9 до $94,1 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Рейтинг данных бумаг также повышен до "держать". Акции эмитента продолжают привлекать внимание инвесторов на фоне усиливающейся...    читать дальше
25 ноября 2025 года 14:53
Бумаги ФосАгро в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
маги ПАО "ФосАгро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Результаты компании по итогам 9М25 вышли в рамках ожиданий экспертов, высокие цены на фосфорные удобрения позволили увеличить финансовые показатели...    читать дальше
25 ноября 2025 года 14:25
Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций Циана
Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликовал сильную отчетность за 3К25 по МСФО и улучшил прогноз на 2025 год, что позитивно, отмечают эксперты. "Компания торгуется по мультипликаторам более...    читать дальше
25 ноября 2025 года 13:47
SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций ЛУКОЙЛа
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитиков. Совет директоров компании рекомендовал распределить промежуточную выплату - 397 рублей на акцию с доходностью около 7,2%. Это хороший сигнал рынку, отмечают эксперты: эмитент...    читать дальше
