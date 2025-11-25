Рубль днем усилил снижение в паре с юанем в рамках коррекции после почти недельного роста

Москва. 25 ноября. Китайский юань ускорил темпы повышения на Московской бирже днем во вторник. Рубль, напротив, усилил коррекционное снижение после почти недельного роста, в ходе которого его котировки обновили максимальные отметки с середины октября.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам месяца. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1225 руб., что на 9,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 76,3 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,76 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 89,7 копейки, до 91,81 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях пока может задержаться вблизи уровней 11-11,1 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие сюрпризов со стороны статистики из США цены на нефть марки Brent могут пока двигаться вблизи $62,5-63,5 за баррель в ожидании геополитических вводных.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться днем во вторник после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,46%, до $63,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,45%, до $58,57 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. Предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов претерпел изменения после обсуждений в Женеве и был сокращен до 19 пунктов, сообщило в понедельник издание The Washington Post со ссылкой на источник.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента настроены оптимистично после переговоров в Швейцарии. Она отметила, что разногласия остаются всего по паре пунктов.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказывают возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, отмечает Reuters. Смягчение денежно-кредитной политики может стимулировать рост экономики и спрос на нефть.

Банк России во вторник, 25 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 2 трлн 850 млрд рублей (при лимите 2 трлн 850 млрд рублей и спросе 4 трлн 511,706 млрд рублей) в среднем по ставке 16,52% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 18 ноября, ЦБ разместил 2 трлн 830 млрд рублей (при лимите 2 трлн 830 млрд рублей и спросе 4 трлн 560,824 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.