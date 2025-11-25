.
.
.
Мнения аналитиков
25 ноября 2025 года 15:27

Рубль днем усилил снижение в паре с юанем в рамках коррекции после почти недельного роста

Москва. 25 ноября. Китайский юань ускорил темпы повышения на Московской бирже днем во вторник. Рубль, напротив, усилил коррекционное снижение после почти недельного роста, в ходе которого его котировки обновили максимальные отметки с середины октября.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам месяца. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1225 руб., что на 9,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 76,3 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,76 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 89,7 копейки, до 91,81 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях пока может задержаться вблизи уровней 11-11,1 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие сюрпризов со стороны статистики из США цены на нефть марки Brent могут пока двигаться вблизи $62,5-63,5 за баррель в ожидании геополитических вводных.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться днем во вторник после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,46%, до $63,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,45%, до $58,57 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. Предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов претерпел изменения после обсуждений в Женеве и был сокращен до 19 пунктов, сообщило в понедельник издание The Washington Post со ссылкой на источник.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента настроены оптимистично после переговоров в Швейцарии. Она отметила, что разногласия остаются всего по паре пунктов.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказывают возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, отмечает Reuters. Смягчение денежно-кредитной политики может стимулировать рост экономики и спрос на нефть.

Банк России во вторник, 25 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 2 трлн 850 млрд рублей (при лимите 2 трлн 850 млрд рублей и спросе 4 трлн 511,706 млрд рублей) в среднем по ставке 16,52% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 18 ноября, ЦБ разместил 2 трлн 830 млрд рублей (при лимите 2 трлн 830 млрд рублей и спросе 4 трлн 560,824 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.


26 ноября 2025 года 09:16
Прогнозная цена акций Циана - 905 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года составляет 905 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. Компания сообщила об увеличении темпов роста выручки ввиду увеличения числа сделок...    читать дальше
25 ноября 2025 года 19:31
Рынок акций РФ во вторник превысил 2685п по индексу МосБиржи на надеждах на прогресс в украинском урегулировании
Москва. 25 ноября. Российский рынок акций во вторник возобновил рост на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне известий западных СМИ о согласии Украины на условия США, сдерживающим фактором выступила вновь просевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $62 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2685 пунктов после дневного снижения к 2640 пунктам.    читать дальше
25 ноября 2025 года 19:29
Рубль во вторник умеренно подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после почти недельного роста
Москва. 25 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел в рамках коррекции после почти недельного роста, в ходе которого его котировки обновили максимальные отметки с середины октября.    читать дальше
25 ноября 2025 года 19:03
Прогнозная цена акций Яндекса - 6684 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года составляет 6684 рубля за штуку, прогнозируют аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Текущей осенью доля эмитента в поисковых запросах превысила 71%, обеспечивая доходы от рекламы, также они запустил и развивает более тридцати...    читать дальше
25 ноября 2025 года 18:37
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ЕвроТранса"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", открытую 9 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в материале аналитиков. "Сейчас наша краткосрочная целевая цена (до 9 января 2026 года) в 140 руб. за акцию предполагает...    читать дальше
25 ноября 2025 года 18:06
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает инвесткейс Whoosh
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает инвестиционный кейс сервиса кикшеринга и микромобильности Whoosh, сообщается в комментарии аналитиков. Финансовые показатели эмитента (9М25) остаются под давлением в связи со снижением числа поездок, роста себестоимости и финансовых расходов в отчетном...    читать дальше
25 ноября 2025 года 17:34
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Эмитент представил сильные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года, констатирует...    читать дальше
25 ноября 2025 года 17:02
"Финам" повысил прогнозную цену паев SPDR S&P; Kensho New Economies Composite ETF до $77,12
"Финам" повысил прогнозную стоимость паев SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF до $77,12 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,1% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Рынок IТ-технологий в последний год...    читать дальше
25 ноября 2025 года 16:30
"БКС МИ" повысил оценку акций XPeng до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций китайского автопроизводителя XPeng до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Котировки бумаг эмитента заметно просели в цене после отчетности: инвесторов разочаровали прогнозы на IV квартал. Однако мы считаем, что...    читать дальше
25 ноября 2025 года 15:48
Акции Озон Фармацевтики по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок, прогнозная стоимость бумаг - 66 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент показал уверенное восстановление в третьем квартале 2025 года, закрепив тренд...    читать дальше
25 ноября 2025 года 15:18
"Финам" повысил прогнозную цену акций Walmart до $94,1
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. с $68,9 до $94,1 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Рейтинг данных бумаг также повышен до "держать". Акции эмитента продолжают привлекать внимание инвесторов на фоне усиливающейся...    читать дальше
25 ноября 2025 года 14:53
Бумаги ФосАгро в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
маги ПАО "ФосАгро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Результаты компании по итогам 9М25 вышли в рамках ожиданий экспертов, высокие цены на фосфорные удобрения позволили увеличить финансовые показатели...    читать дальше
25 ноября 2025 года 14:25
Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций Циана
Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликовал сильную отчетность за 3К25 по МСФО и улучшил прогноз на 2025 год, что позитивно, отмечают эксперты. "Компания торгуется по мультипликаторам более...    читать дальше
25 ноября 2025 года 13:47
SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций ЛУКОЙЛа
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитиков. Совет директоров компании рекомендовал распределить промежуточную выплату - 397 рублей на акцию с доходностью около 7,2%. Это хороший сигнал рынку, отмечают эксперты: эмитент...    читать дальше
25 ноября 2025 года 13:17
"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровнях 530,86 рубля и 512,85 рубля за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг остается "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка учитывает повышенную, но...    читать дальше
