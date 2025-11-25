"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", открытую 9 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в материале аналитиков.

"Сейчас наша краткосрочная целевая цена (до 9 января 2026 года) в 140 руб. за акцию предполагает потенциал роста на 7%. У "ЕвроТранса" нет финансовых трудностей во время очень высоких оптовых внутренних цен на нефтепродукты, поэтому компания рекомендовала крупные дивиденды за III квартал, - отмечает эксперт Кирилл Бахтин. - Это подтверждает инвестиционную привлекательность бумаг эмитента. Интерес к акциям в конце декабря-начале января должно подогреть приближение даты закрытия реестра (14 января 2026 года) с очередной высокой промежуточной дивдоходностью в 7%".

