"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает инвесткейс Whoosh

"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает инвестиционный кейс сервиса кикшеринга и микромобильности Whoosh, сообщается в комментарии аналитиков.

Финансовые показатели эмитента (9М25) остаются под давлением в связи со снижением числа поездок, роста себестоимости и финансовых расходов в отчетном периоде, констатируют эксперты.

Компания продолжает экспансию в Латинской Америке (страны присутствия - Бразилия и Чили). Латиноамериканский регион - ключевое международное направление Whoosh, где прокат доступен круглый год, спрос демонстрирует высокую динамику, а рентабельность по EBITDA лучше, чем в России. В ближайшие планы входит утроение парка в регионе.

Экспансия Whoosh в странах Латинской Америки позитивно оценивается аналитиками сервиса "Газпромбанк Инвестиции", однако, учитывая общую динамику финансовых и операционных показателей компании, они сдержанно смотрят на инвестиционный кейс компании и не включают акции Whoosh в список фаворитов.

