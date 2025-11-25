"Финам" повысил прогнозную цену паев SPDR S&P; Kensho New Economies Composite ETF до $77,12

"Финам" повысил прогнозную стоимость паев SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF до $77,12 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,1% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Рынок IТ-технологий в последний год продемонстрировал впечатляющий рост, поддерживаемый продолжающимся ралли в области искусственного интеллекта и облачных вычислений, отмечает эксперт.

"Эти направления остаются основными драйверами роста на фондовых рынках, и ETF, ориентированный на технологические компании, показывает в текущем году более быстрый темп роста по сравнению с рынком в целом, - пишет Лозовой. - Учитывая устойчивость текущих трендов и отсутствие признаков замедления этих отраслей, мы пересматриваем нашу оценку по данному фонду с учетом его способности сохранять динамичный рост в ближайшей перспективе".

Ключевым риском, по мнению аналитика "Финама", является возможность замедления темпов роста революции в области искусственного интеллекта. Это может существенно снизить ожидания инвесторов от бумаг, ориентированных на инновационные технологии, поскольку основной рост цен на активы происходит в основном от ожиданий, которым лишь сопутствуют реальные данные в отчетах компаний.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF - биржевой фонд, повторяющий динамику индекса S&P Kensho New Economies Composite. Фонд, как и индекс, покрывает двадцать пять инновационных направлений новой экономики, которые являются неотъемлемой частью Четвертой промышленной революции и станут центром притяжения инвестиций в ближайшие годы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.