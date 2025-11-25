Акции Озон Фармацевтики по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"

Акции ПАО "Озон Фармацевтика" по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок, прогнозная стоимость бумаг - 66 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент показал уверенное восстановление в третьем квартале 2025 года, закрепив тренд ускорения операционной и финансовой деятельности, отмечают эксперты.

Компания продолжает наращивать масштабы бизнеса сразу по нескольким направлениям: продажи растут как количественно, так и за счет повышения средней цены, а маржинальность улучшилась благодаря более эффективному управлению ассортиментом и затратами.

Отдельно, по мнению аналитиков инвесткомпании, стоит отметить устойчивость прибыльности - даже на фоне увеличения капитальных вложений и умеренного роста долговой нагрузки "Озон Фармацевтика" сохраняет сильный баланс и возможности для дальнейшего расширения.

Компания также подтвердила свой прогноз на 2025 год с ростом выручки более 25%, а совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за 9М25 в размере 0,27 рубля на акцию с отсечкой 12 января 2026 года.

"В совокупности "Озон Фармацевтика" демонстрирует качественную динамику: ускорение выручки, восстановление маржи, устойчивую операционную эффективность и здравую финансовую структуру. Мы по-прежнему рассматриваем бумагу как привлекательную в долгосрочной перспективе. Наш таргет по акциям - 66 рублей ("покупать")", - заключают эксперты.

