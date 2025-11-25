"Финам" повысил прогнозную цену акций Walmart до $94,1

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. с $68,9 до $94,1 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

Рейтинг данных бумаг также повышен до "держать".

Акции эмитента продолжают привлекать внимание инвесторов на фоне усиливающейся макроэкономической нестабильности, отмечает эксперт инвесткомпании. Это отражается в растущей премии в рыночной оценке бумаги и делает Walmart одним из бенефициаров текущих экономических трендов, указывает он.

Драйвером нового витка роста стала публикация сильного отчета за третий квартал 2026 финансового года, констатирует Магомедов: компания превзошла ожидания рынка по ключевым показателям и повысила прогноз на год, что дополнительно поддержало котировки.

"Несмотря на подтвержденную устойчивость финансовых результатов, мы не готовы рекомендовать покупку акций Walmart по текущим уровням - даже с учетом принятия новой нормы по мультипликаторам бумаги выглядят переоцененными, - пишет аналитик "Финама" в обзоре. - Для расчета целевой цены использовали оценку по форвардным NTM мультипликаторам P/E и EV/EBITDA относительно аналогов и собственных исторических форвардных мультипликаторов и при помощи оценки дисконтированных денежных потоков".

