Бумаги ФосАгро в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги ПАО "ФосАгро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Результаты компании по итогам 9М25 вышли в рамках ожиданий экспертов, высокие цены на фосфорные удобрения позволили увеличить финансовые показатели компании.

Совет директоров эмитента не дал рекомендации по выплате промежуточных дивидендов, при этом он одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов и отложил рассмотрение стратегии развития производителя удобрений до 2030 года на одно из ближайших заседаний.

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" считают, что в данный момент бумаги "ФосАгро" оценены справедливо на фоне коррекции цен с максимумов, достигнутых в августе, а также ожиданий отраслевых экспертов по стабилизации цен на фосфорные удобрения на мировом рынке в перспективе одного-двух лет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.