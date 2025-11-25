.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций Циана
.
25 ноября 2025 года 14:25
Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций Циана
Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликовал сильную отчетность за 3К25 по МСФО и улучшил прогноз на 2025 год, что позитивно, отмечают эксперты. "Компания торгуется по мультипликаторам более чем в два раза дороже МКПАО "Хэдхантер", при этом ее прогнозные темпы роста выручки, уровни рентабельности EBITDA и прибыли, а также доходность FCF, на наш взгляд, не оправдывают такой высокой оценки, - пишут аналитики. - Прогнозируем, что в 2027 году за 2026 год компания может заплатить 4,6 млрд руб., 9% дивдоходности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
26 ноября 2025 года 09:16
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года составляет 905 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. Компания сообщила об увеличении темпов роста выручки ввиду увеличения числа сделок... читать дальше
.25 ноября 2025 года 19:31
Рынок акций РФ во вторник превысил 2685п по индексу МосБиржи на надеждах на прогресс в украинском урегулировании
Москва. 25 ноября. Российский рынок акций во вторник возобновил рост на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне известий западных СМИ о согласии Украины на условия США, сдерживающим фактором выступила вновь просевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $62 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2685 пунктов после дневного снижения к 2640 пунктам. читать дальше
.25 ноября 2025 года 19:29
Москва. 25 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел в рамках коррекции после почти недельного роста, в ходе которого его котировки обновили максимальные отметки с середины октября. читать дальше
.25 ноября 2025 года 19:03
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года составляет 6684 рубля за штуку, прогнозируют аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Текущей осенью доля эмитента в поисковых запросах превысила 71%, обеспечивая доходы от рекламы, также они запустил и развивает более тридцати... читать дальше
.25 ноября 2025 года 18:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", открытую 9 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в материале аналитиков. "Сейчас наша краткосрочная целевая цена (до 9 января 2026 года) в 140 руб. за акцию предполагает... читать дальше
.25 ноября 2025 года 18:06
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает инвестиционный кейс сервиса кикшеринга и микромобильности Whoosh, сообщается в комментарии аналитиков. Финансовые показатели эмитента (9М25) остаются под давлением в связи со снижением числа поездок, роста себестоимости и финансовых расходов в отчетном... читать дальше
.25 ноября 2025 года 17:34
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Эмитент представил сильные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года, констатирует... читать дальше
.25 ноября 2025 года 17:02
"Финам" повысил прогнозную стоимость паев SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF до $77,12 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,1% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Рынок IТ-технологий в последний год... читать дальше
.25 ноября 2025 года 16:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций китайского автопроизводителя XPeng до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Котировки бумаг эмитента заметно просели в цене после отчетности: инвесторов разочаровали прогнозы на IV квартал. Однако мы считаем, что... читать дальше
.25 ноября 2025 года 15:48
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок, прогнозная стоимость бумаг - 66 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент показал уверенное восстановление в третьем квартале 2025 года, закрепив тренд... читать дальше
.25 ноября 2025 года 15:27
Москва. 25 ноября. Китайский юань ускорил темпы повышения на Московской бирже днем во вторник. Рубль, напротив, усилил коррекционное снижение после почти недельного роста, в ходе которого его котировки обновили максимальные отметки с середины октября. читать дальше
.25 ноября 2025 года 15:18
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. с $68,9 до $94,1 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Рейтинг данных бумаг также повышен до "держать". Акции эмитента продолжают привлекать внимание инвесторов на фоне усиливающейся... читать дальше
.25 ноября 2025 года 14:53
маги ПАО "ФосАгро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Результаты компании по итогам 9М25 вышли в рамках ожиданий экспертов, высокие цены на фосфорные удобрения позволили увеличить финансовые показатели... читать дальше
.25 ноября 2025 года 13:47
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитиков. Совет директоров компании рекомендовал распределить промежуточную выплату - 397 рублей на акцию с доходностью около 7,2%. Это хороший сигнал рынку, отмечают эксперты: эмитент... читать дальше
.25 ноября 2025 года 13:17
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровнях 530,86 рубля и 512,85 рубля за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг остается "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка учитывает повышенную, но... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.