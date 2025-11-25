Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций Циана

Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Эмитент опубликовал сильную отчетность за 3К25 по МСФО и улучшил прогноз на 2025 год, что позитивно, отмечают эксперты.

"Компания торгуется по мультипликаторам более чем в два раза дороже МКПАО "Хэдхантер", при этом ее прогнозные темпы роста выручки, уровни рентабельности EBITDA и прибыли, а также доходность FCF, на наш взгляд, не оправдывают такой высокой оценки, - пишут аналитики. - Прогнозируем, что в 2027 году за 2026 год компания может заплатить 4,6 млрд руб., 9% дивдоходности".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.