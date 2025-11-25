Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сообщений относительно американского плана по урегулированию конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США при урегулировании украинского кризиса уделяют одинаковое внимание каждой из сторон. "Точка зрения, что США не взаимодействуют с обеими сторонами в одинаковой степени с целью положить конец войне, является полным и тотальным заблуждением", - сказала она журналистам.

Левитт подчеркнула, что ранее стала свидетельницей большого количества "дезинформации, слухов и обвинений в отношении того, будто американская администрация отдает предпочтение одной стороне украинского кризиса над другой". Она заверила, что Белый дом "круглосуточно работал и с РФ, и с Украиной". По ее словам, те, кто сомневается в таком положении дел, могут либо "продвигать собственную повестку", либо "извлекать выгоду из продолжения украинского кризиса".

Представитель Белого дома также заявила, что в настоящее время у президента США Дональда Трампа нет в графике встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. "В данный момент планов на такое нет. Но вы знаете, все может измениться очень быстро", - сказала Левитт журналистам. По ее словам, в Белом настроены оптимистично после переговоров о плане США по украинскому урегулированию в Женеве. Она отметила, что данный план составляли с учетом позиций РФ и Украины. Она отметила, что президент Трамп хочет добиться решения украинского кризиса скорее, оказывая давление и на Москву, и на Киев.

Ранее о возможности встречи Трампа и Зеленского сообщал CBS. Позднее портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что если в переговорном процессе будет наблюдаться прогресс, то Трамп и Зеленский "могут встретиться на этой неделе или в начале следующей".

Как сообщали западные СМИ, администрация США представила план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно публикациям, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности украинских вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил, что Москва получила от Вашингтона текст плана по украинскому урегулированию. "У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Рынок акций США завершил торги в понедельник ростом, Nasdaq Composite показал лучшую динамику с мая, поднявшись на 2,7% на фоне новой волны оптимизма в отношении перспектив ИИ-разработок. Эта неделя для рынка акций США будет неполной: в четверг биржи закрыты по случаю Дня благодарения, а в пятницу работают в укороченном режиме.

Поддержку рынку в понедельник также оказал рост ожиданий снижения базовой процентной ставки ФРС в декабре. Главы федеральных резервных банков Нью-Йорка и Сан-Франциско Джон Уильямс и Мэри Дейли, а также член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер, высказались в поддержку уменьшения ставки американским ЦБ на следующем заседании, которое пройдет 9-10 декабря. Вероятность такого шага теперь оценивается трейдерами почти в 85% против 42% неделю назад, по данным CME FedWatch.

Инвесторы ждут публикации на этой неделе ряда статданных, во вторник, в частности, будут обнародованы отчеты о динамике розничных продаж и цен производителей за сентябрь. Министерство труда США на прошлой неделе предупредило, что не будет публиковать отчет о динамике потребительских цен (индекс CPI) за октябрь, поскольку не может ретроспективно получить ряд данных, которые не были собраны в период шатдауна. Отчет по инфляции за ноябрь выйдет 18 декабря, то есть уже после заседания ФРС.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:14 МСК выросло на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:14 МСК увеличился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК поднялся на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,1%.

Вместе с тем мировые цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после роста по итогам предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,65%, до $62,96 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 1,3%, до $63,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дешевеют на 0,63%, до $58,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,3%, до $58,84 за баррель.

В центре внимания нефтяных трейдеров остаются усилия, направленные на урегулирование конфликта вокруг Украины. Предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов претерпел изменения после обсуждений в Женеве и был сокращен до 19 пунктов, сообщило в понедельник издание The Washington Post со ссылкой на источник. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента настроены оптимистично после переговоров в Швейцарии. Она отметила, что разногласия остаются всего по паре пунктов.

Урегулирование конфликта на Украине может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок. Любой прогресс в мирных переговорах будет оказывать негативное влияние на нефтяные цены, устраняя ключевой риск, связанный с поставками, написал аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон.

В Deutsche Bank ожидают, что избыток предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки. Аналитики банка не видят факторов, которые способствовали бы формированию дефицита на рынке даже к 2027 году. "Перспективы на 2026 год остаются "медвежьими", - говорится в аналитической записке Deutsche Bank.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказывают возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, отмечает Reuters. Смягчение денежно-кредитной политики может стимулировать рост экономики и спрос на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,15 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,007 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 ноября снизился всего на 0,02% и составил 118,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (22-24 ноября) прибавил 0,08%, поднявшись до 1191,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,78%), "РЖД-001P-03R" (+0,4%) и "АФК Система-1Р-09" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-0,48%), "РЖД-001P-20R" (-0,47%) и "РЖД-001P-01R" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания" (ПКО "АСВ") 26 ноября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-04-001P объемом 200 млн рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-005Р-05 со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) в размере 26,65 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 10 млрд рублей прошел 24 ноября. Финальный ориентир спреда был установлен на уровне 140 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Техразмещение запланировано на 3 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Атомэнергопром" 28 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001P-09 со сроком обращения 5,5 года объемом не более 25 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке + 175 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил порядок расчета ставок 7-10-го полугодовых купонов 3-летних облигаций серии 003Р-005 объемом 5 млрд рублей. Ставки будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 1,5% годовых. Банк разместил выпуск в декабре 2022 года по ставке 9,7% годовых.