Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне снижающейся нефти

Москва. 25 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже на открытии торгов во вторник. Рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0305 руб. (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,11 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль, вероятно, продолжит укрепление на торгах во вторник, пара юань/рубль может протестировать сверху вниз уровень 11 руб. за юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Ожидаем попыток рубля продолжить волну роста во вторник. Поддержку ему будет оказать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на пятницу. Это создает возможности для тестирования юанем нижней границы нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Более того, видим риски краткосрочного выхода китайской валюты вниз из данного диапазона. Однако пока, на наш взгляд, нет фундаментальных причин для закрепления юаня под 11 рублями".

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск опускается на 0,49%, до $63,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,46%, до $58,57 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. Предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов претерпел изменения после обсуждений в Женеве и был сокращен до 19 пунктов, сообщило в понедельник издание The Washington Post со ссылкой на источник.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента настроены оптимистично после переговоров в Швейцарии. Она отметила, что разногласия остаются всего по паре пунктов.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказывают возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, отмечает Reuters. Смягчение денежно-кредитной политики может стимулировать рост экономики и спрос на нефть.