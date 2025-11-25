25 ноября 2025 года 10:25
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне снижающейся нефти
Москва. 25 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже на открытии торгов во вторник. Рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0305 руб. (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,11 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Рубль, вероятно, продолжит укрепление на торгах во вторник, пара юань/рубль может протестировать сверху вниз уровень 11 руб. за юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.
"Ожидаем попыток рубля продолжить волну роста во вторник. Поддержку ему будет оказать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на пятницу. Это создает возможности для тестирования юанем нижней границы нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Более того, видим риски краткосрочного выхода китайской валюты вниз из данного диапазона. Однако пока, на наш взгляд, нет фундаментальных причин для закрепления юаня под 11 рублями".
Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после роста по итогам предыдущей сессии.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск опускается на 0,49%, до $63,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,46%, до $58,57 за баррель.
В центре внимания трейдеров остаются усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. Предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов претерпел изменения после обсуждений в Женеве и был сокращен до 19 пунктов, сообщило в понедельник издание The Washington Post со ссылкой на источник.
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента настроены оптимистично после переговоров в Швейцарии. Она отметила, что разногласия остаются всего по паре пунктов.
Некоторую поддержку нефтяному рынку оказывают возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, отмечает Reuters. Смягчение денежно-кредитной политики может стимулировать рост экономики и спрос на нефть.
25 ноября 2025 года 13:47
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитиков.
Совет директоров компании рекомендовал распределить промежуточную выплату - 397 рублей на акцию с доходностью около 7,2%.
Это хороший сигнал рынку, отмечают эксперты: эмитент... читать дальше
25 ноября 2025 года 13:17
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровнях 530,86 рубля и 512,85 рубля за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг остается "покупать", сообщается в материале аналитиков.
"Оценка учитывает повышенную, но... читать дальше
25 ноября 2025 года 12:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ГК "Самолет", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.
Эмитент опубликовал операционные результаты за 10М25, позитивные тенденции III квартала сохранились и в октябре, констатируют... читать дальше
25 ноября 2025 года 12:09
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $111,05 за штуку на фоне отчетности эмитента за 3К25, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.
"Бумаги компании снизились в цене после выхода отчетности из-за завышенных ожиданий... читать дальше
25 ноября 2025 года 11:38
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Циан", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.
"Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО превзошла наши и рыночные ожидания по выручке и скорректированному показателю EBITDA. В целом оцениваем... читать дальше
25 ноября 2025 года 11:19
"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью на уровне 138,1 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.
Эксперт отмечает, что на фоне общего роста страхового рынка РФ... читать дальше
25 ноября 2025 года 10:54
рс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях пока может задержаться вблизи уровней 11-11,1 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".
Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие сюрпризов со стороны статистики из США цены на нефть марки Brent могут пока двигаться... читать дальше
25 ноября 2025 года 10:36
Волатильность на российском рынке акций останется повышенной в течение торговой сессии вторника, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.
"Учитывая уровень неопределенности, ожидаем сохранения повышенной волатильности и движения... читать дальше
25 ноября 2025 года 10:18
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Alibaba Group Holding с "негативной" до "нейтральной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, сообщается в материале аналитиков.
"С момента последнего обновления цена упала более чем на 15% из-за возросших опасений по... читать дальше
25 ноября 2025 года 09:59
Боковое движение на рынке рублевых гособлигаций может продлиться до заседания Банка России 19 декабря 2025 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.
Инвесторы на рынке ОФЗ продолжают игнорировать геополитическую повестку -... читать дальше
25 ноября 2025 года 09:50
Москва. 25 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сообщений относительно американского плана по урегулированию конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
25 ноября 2025 года 09:39
25 ноября 2025 года 09:19
"Финам" понизил рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
Прогнозная стоимость "обычки" при этом сохранена на уровне 627 рублей за штуку, "префов" - на уровне 606,3 рубля за штуку.
"С момента нашей идеи от... читать дальше
24 ноября 2025 года 19:29
Москва. 24 ноября. Рынок акций РФ в понедельник снизился из-за фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, инвесторы продолжали оценивать поступающие новости на эту геополитическую тему. Индекс МосБиржи откатился в район 2655 пунктов после утреннего локального роста выше 2720 пунктов; во "втором эшелоне" раллировали акции ПАО "ЭсЭфАй" (+21,1%) на дивидендных новостях. читать дальше
24 ноября 2025 года 19:28
Москва. 24 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, приблизившись к отметке 11 рублей; рубль продолжил укрепляться на биржевых торгах, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и приближающийся налоговый период ноября. читать дальше
