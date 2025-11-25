Рубль, вероятно, продолжит укрепление к юаню во вторник - ПСБ

Рубль, вероятно, продолжит укрепление на торгах во вторник, пара юань/рубль может протестировать сверху вниз уровень 11 руб. за юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем попыток рубля продолжить волну роста во вторник. Поддержку ему будет оказать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на пятницу. Это создает возможности для тестирования юанем нижней границы нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля, - пишет эксперт в комментарии, - Более того, видим риски краткосрочного выхода китайской валюты вниз из данного диапазона. Однако пока, на наш взгляд, нет фундаментальных причин для закрепления юаня под 11 рублями".

