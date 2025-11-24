Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2655п по индексу МосБиржи из-за сомнений в скором решении украинского кризиса, раллировал SFI

Москва. 24 ноября. Рынок акций РФ в понедельник снизился из-за фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, инвесторы продолжали оценивать поступающие новости на эту геополитическую тему. Индекс МосБиржи откатился в район 2655 пунктов после утреннего локального роста выше 2720 пунктов; во "втором эшелоне" раллировали акции ПАО "ЭсЭфАй" (+21,1%) на дивидендных новостях.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2654,84 пункта (-1,1%, в начале утренних торгов индекс поднимался выше 2723 пунктов), индекс РТС - 1059,72 пункта (-1%); лидировали в снижении акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,5%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 ноября, составил 78,9202 руб. (-10,44 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -2,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,8%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,5% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что никакой конкретики относительно российско-американской встречи по украинскому урегулированию пока нет. Российская сторона пока не получала никакой официальной информации от США об итогах переговоров по Украине в Женеве, но внимательно отслеживает публикации СМИ на эту тему, сообщил он.

По словам Пескова, вопрос о плане урегулирования ситуации на Украине слишком сложный, чтобы руководствоваться сообщениями СМИ для сравнения его возможных вариантов. "Мы не знаем, насколько это все достоверно. Мы не знаем, насколько это все соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет", - сказал Песков журналистам в понедельник. По его словам, нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию возможен прогресс. "Возможно ли, что значительного прогресса удается достичь на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте в это, пока не увидите своими глазами, но может быть, происходит что-то хорошее", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

На прошлой неделе Трамп заявил, что видит свой план по завершению конфликта на Украине как "путь к миру", и президенту Украины Владимиру Зеленскому придется его принять, если он хочет завершения боевых действий. При этом Трамп подчеркнул, что президенту Украины придется принять план, даже если сейчас он ему не полностью нравится.

По сообщениям западных СМИ, администрация США представила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. Согласно публикациям, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности украинских вооруженных сил.

В минувшее воскресенье в Женеве состоялась встреча делегаций США и Украины, а также представителей Великобритании, Германии и Франции для обсуждения предложенного Вашингтоном мирного плана. Затем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сохраняются разногласия по плану завершения украинского конфликта, однако они не являются непреодолимыми, и стороны продолжат работу.

По словам Рубио, подготовленный Вашингтоном план может меняться в зависимости от хода консультаций, конкретного дедлайна для принятия нет. При этом госсекретарь рассчитывает, что стороны примут решения в ближайшее время.

Евросоюз выступает против изменения границ Украины и сокращения ее вооруженных сил, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, по ее словам, в ходе мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса "центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в воскресенье выразил сомнение, что в ближайшие дни удастся найти решение по урегулированию на Украине на основе плана, предложенного президентом США Трампом. "Сегодня воскресенье. План президента Трампа - достичь соглашения к четвергу. Мы все еще очень далеки от этого", - цитируют западные СМИ его высказывания на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

В понедельник Мерц заявил, что на переговорах о прекращении украинского кризиса Киеву не следует соглашаться на односторонние территориальные уступки, такая позиция отвечает не только интересам Украины, но и интересам Европы.

Канцлер добавил, что в качестве следующего шага к мирному урегулированию нужно привлечь к переговорному процессу Россию. "Следующий шаг должен выглядеть так: Россия садится за стол переговоров. И когда это станет возможным, все усилия окупятся", - сказал канцлер.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, в фокусе внимания участников рынка остается динамика обсуждения мирного плана по Украине, который, как сообщается, претерпел изменения после переговоров США и Украины в Женеве. Большую часть дня индекс МосБиржи двигался в боковике на фоне информационного затишья. Вечером индикатор опустился в район 2650 пунктов на фоне подтверждения украинской стороной наличия существенных изменений в мирном плане.

Акции SFI (MOEX: SFIN) раллировали на новостях о рекомендации высоких дивидендов, но просели бумаги "Озона" (-3,9%) на фоне известий, что в ЦБ РФ предложили запретить продажу продуктов дочерних банков маркетплейсов на их собственных онлайн-платформах, отметил эксперт.

На этой неделе внимание также привлекут доклад Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации" (среда), данные Росстата о промышленном производстве (среда) и материал об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях в ноябре (четверг), напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи начал день позитивно, пытаясь закрепиться над уровнем 2700 пунктов, однако без поддержки новых покупателей опустился к промежуточной поддержке в районе 2650 пунктов. Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта продолжается, однако заявления касательно мирного плана США остаются противоречивыми. Эта неопределенность снижает оптимизм инвесторов, к тому же рубль продолжил укрепление, а цены на нефть Brent сползают в направлении $60 за баррель.

Рынки Китая и США приободрились. После комментариев ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса выросли надежды на снижение ставки ФРС в декабре. Повлияли на настроения и новости о возможном разрешении NVIDIA продавать свои ИИ-чипы в Китай, отметил эксперт.

Во вторник на глобальном уровне в фокусе внимания будет макростатистика США, в частности, индекс цен производителей (PPI) за сентябрь и ноябрьский индекс доверия потребителей Conference Board. На российском рынке совет директоров "Газпрома" обсудит реализацию крупнейших инвестиционных проектов, компании ЦИАН (MOEX: CIAN), "ОзонФарм", ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) опубликуют финансовые результаты за III квартал. Краткосрочная динамика рынка продолжит зависеть от геополитических сигналов. Прогноз индекса Мосбиржи на вторник - колебания в коридоре 2620-2750 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, после утреннего роста рынок акций приступил к снижению из-за высокой неопределенности вокруг геополитических событий и ожиданий новостей по возможным вариантам урегулирования конфликта на Украине. Дополнительно на рынок давят падение цен на нефть и снижение курсов иностранных валют, что ограничивает доходы экспортеров. Инвесторы пока действуют осторожно на фоне отсутствия позитивных сигналов.

Индекс МосБиржи откатился от уровня сопротивления 2715 пунктов и пробил наклонную линию краткосрочного восходящего тренда в 2681 пункт. При негативном фоне коррекция возможна до уровня 2625 пунктов, а в случае появления позитивных новостей индекс может вернуться к росту с целью 2762 пункта, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, после обновления очередных пиков с середины октября рынок акций РФ вышел в коррекционный минус, не получив новых обнадеживающих геополитических сигналов.

Акции SFI подскочили после пятничных новостей о рекомендации спецдивидендов за 9 месяцев и намерении продать "Европлан" (MOEX: LEAS) Альфа-банку. Несогласным со сделкой и владевшим акциями на 20 ноября SFI предложит их выкуп по цене 1256,4 руб. (ниже текущего рынка). "М.Видео" (MOEX: MVID) при этом является дочерней компанией SFI с долей порядка 9%.

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ускорили отступление от достигнутых в течение дня пиков с середины октября и района сопротивлений 2760 пунктов и 1090 пунктов соответственно. Участники в РФ в начале новой недели не получили обнадеживающих сигналов в отношении разрешения украинского конфликта, с некоторыми позициями мирного плана по которому выразили несогласие чиновники самой Украины и ЕС. Для российского рынка это может предвещать развитие краткосрочной фиксации прибыли, но при позитивных сдвигах индексы также готовы к возвращению среднесрочного "бычьего" тренда, считает Кожухова.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, в фокусе внимания находятся новости вокруг украинского "перемирия", где прорыва пока нет, стороны пока только высказывают свои мнения. Судя по новостям, по "мирному плану Трампа" остается ряд серьезных противоречий, обсуждение и урегулирование которых может затянуться. Но процесс, однозначно, сдвинулся с того места, на котором он был еще в середине ноября. В целом инвесторы разделились на два лагеря: одни хотят инвестировать на "долгосрок", ожидая "перемирия", другие уже сейчас хотят зафиксировать полученную прибыль, ориентируясь на "краткосрок".

Для индекса Мосбиржи ближайшая поддержка находится на рубеже 2600 пунктов. Эта отметка вполне может выдержать текущую коррекцию, и рынок с новыми силами может пойти к 2800-2850 пунктам, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (биржи Японии были закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%), в Европе также нет единого вектора (индексы FTSE, DAX выросли на 0,1-0,9%, CAC 40 просел на 0,1%), "плюсуют" США (индексы акций к 18:50 мск выросли на 0,6-2%).

Инвесторов воодушевили комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о возможности продолжить смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва на фоне ослабления рынка труда. "Я все еще вижу возможности для дальнейшей корректировки ставки в ближайшее время, чтобы приблизить ДКП к нейтральному уровню", - сказал он на мероприятии в Чили.

На таких заявлениях оценка вероятности снижения ставки Федрезервом в декабре на 25 базисных пунктов подскочила до 71%, тогда как днем ранее она была ниже 40%, по данным CME FedWatch.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены консолидируются после снижения на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,59 за баррель (+0,1% и -1,3% в пятницу), январская цена фьючерса на WTI - $58,12 за баррель (+0,1% и -1,6% в пятницу).

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 3% и опустились в цене до минимума с 21 октября.

Рынок следит за сообщениями, касающимися планов урегулирования российско-украинского конфликта. Прекращение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок.

Европейский союз предложил собственный план, насчитывающий 24 пункта. Он не содержит запрета на вступление Украины в НАТО, подразумевает ее вступление в ЕС и немедленное прекращение огня, сообщает The Telegraph.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-5,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-5,1%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,4%), "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (-4,2%), МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-3,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,9%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-2,3%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-0,6%) в III квартале 2025 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 363,4 млн рублей против чистого убытка в сумме 877 млн рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании. Выручка выросла на 35%, до 18,92 млрд рублей.

Выросли акции "ЭсЭфАй" (+21,1%, до 1665 рублей), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+8,3%), "М.Видео" (+6,7%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (+3,2%), ПАО "Группа Русагро" (+2,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+2,1%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+2,1%).

Акции "ЭсЭфАй" раллировали на дивидендных новостях: совет директоров инвестиционного холдинга рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 902 рубля на обыкновенную акцию, закрытие реестра - 25 декабря. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 43,857 млрд рублей. Собрание акционеров SFI пройдет 14 декабря. Объем торгов бумагами "ЭсЭфАй" на Мосбирже превысил в понедельник 8,736 млрд рублей.

Выручка ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,8%), одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, по МСФО в III квартале этого года составила 73,9 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (64,8 млрд рублей), сообщила компания. Скорректированная EBITDA увеличилась на 47,1% (до 20 млрд рублей), чистая прибыль выросла в 2,6 раза (до 16,7 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,23 млрд рублей (из них 10,46 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,7 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,3 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).